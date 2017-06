Peste 130 de motociclisti vor munci pe santierul Habitat for Humanity din Cumpana, in evenimentul Bikers for Humanity

Peste 130 de motociclisti, care fac parte din 14 cluburi din toata tara, isi dau intalnire la Cumpana, judetul Constanta,in weekendul 2-4 iunie. Motociclistii vor munci la patru cvadruplexuri pentru ca 16 familii cu venituri mici sa aiba o locuinta decenta in care sa isi creasca copiii. Acestia vor turna beton, vor varui, vor vopsi, vor aplica tencuiala decorativa, vor monta gips carton si vata minerala, vor munci la zidarie si la imprejmuire, vor realiza etrieri si vor lega grinzi pentru fundatie pentru cele 16 locuinte pe care Habitat for Humanity Cumpana le construieste in cadrul proiectului„Construim impreuna pentru viitor”.

Cei 130 de motociclisti vor sosi vineri seara in Cumpana si vor campa in spatiul dedicat de langa santier, iar sambata vor munci, alaturi de familiile beneficiare si specialistii Habitat for Humanity, la ridicarea a 16 locuinte.

Una dintre familiile pe care motociclistii le ajuta este familia Halichia. Nadia (28 de ani) si George (28 de ani) fac eforturi saii ofere lui Alexis, baietelul lor in varsta de un an, o casa decentain care sa creascasi sa se bucure de copilarie. Tanara familie locuieste intr-o singura camerain apartamentului parintilor lui George. Desi muncesc amandoi de la varste fragede, venitul lor este insuficient pentru a obtine un credit pentru o locuinta.

Evenimentul Bikers for Humanity este la a doua editie si este initiat de realizatorul radio Cristian Hrubaru, care sustine proiectele organizatiei din 2015. La prima editie Bikers for Humanity au participat peste 350 de motociclisti care s-au implicat in ajutorarea a 36 de familii din Bacau. Anul acesta s-au alaturat ca parteneri si sustinatori: Rock Fm, K-Box, Valtec, Repsol, Visio Construction Works, KFC, Salonul AutoMoto, Smart Laundry, Holcim, Wienerberger, Tondach, Siniat, Celco.

Prin proiectul „Construim impreuna pentru viitor”, dezvoltat in parteneriat cu Primaria comunei Cumpana, filiala Habitat for Humanity Cumpana va construi in sistem cvadruplex 20 locuinte, intre 2015 si 2019. Pana in prezent,aproximativ 300 de voluntari straini si din companiile romanesti au muncit pe santierul filialei Habitat for Humanity Cumpana.

Despre Habitat for Humanity Romania

Habitat for Humanity este organizatie non-profit prezentain 70 de tari cu misiunea de a eradica locuirea saracacioasa. De 21 de ani in Romania, Habitat for Humanity Romania construieste, reabiliteaza, ofera consultanta, suport tehnic si deruleaza programe de eficienta energetica si de preventie si raspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile.

Cu sprijinul a peste 32,000 de voluntari, internationali si din companiile romanesti, Habitat for Humanity Romania a ajutat peste 69,000 de oameni sa aiba o casa decenta sau saisi imbunatateasca conditiile de locuit. www.habitat.ro

