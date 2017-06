Cum iti dai seama daca esti indragostit sau nu

Dragostea poate fi frumoasa, dar poate fi si o adevarata bataie de cap. Cauti pe cel perfect, nutresti sentimente frumoase, ai incredere, vezi totul in roz, dar cauti si sa-l intelegi pe cel de langa tine, pentru a vedea daca este The One and Only. Si la un moment dat ti se intampla chiar sa te intrebi daca esti indragostit cu adevarat.

Se poate sa te simti ca si cum dragostea te-ar fi lovit, dar de fapt nu prea este asa. Ciudat, credeai ca ai fluturasi in stomac si ca ti se atribuie flacarii dintre tine si alesul sau aleasa inimii.

Dar uite si tu cateva semne care iti infirma faptul ca esti indragostit cu adevarat!

Chiar daca esti impreuna cu acea persoana, nu te entuziasmezi deloc la gandul ca va veti vedea . In loc sa fii cat mai bucuros si emotionat de marea revedere(chiar si dupa mult timp), tie nu prea iti cade bine aceasta veste. Ei bine, e clar pentru tine! Se pare ca nu esti indragostit cu adevarat.

. In loc sa fii cat mai bucuros si emotionat de marea revedere(chiar si dupa mult timp), tie nu prea iti cade bine aceasta veste. Ei bine, e clar pentru tine! Se pare ca nu esti indragostit cu adevarat. Nu te gandesti cam deloc la acea persoana . Este cumva aceeasi situatie de mai sus. Trece timpul, nu v-ati mai vazut demult si nici nu ati mai vorbit in ultima perioada. Dar si-asa nu ai nici un chef sa il/o suni, pentru ca nici nu-ti trece prin cap persoana lui/ei. Ori iti place foarte mult sa fii independent, ori esti orgolios, ori pur si simplu nu esti indragostit cu adevarat. Punct!

. Este cumva aceeasi situatie de mai sus. Trece timpul, nu v-ati mai vazut demult si nici nu ati mai vorbit in ultima perioada. Dar si-asa nu ai nici un chef sa il/o suni, pentru ca nici nu-ti trece prin cap persoana lui/ei. Ori iti place foarte mult sa fii independent, ori esti orgolios, ori pur si simplu nu esti indragostit cu adevarat. Punct! Nici nu se pune problema sa impartasesti cu acel cineva vestile tale bune. Nu iti pasa daca le stie sau nu sau daca este sau nu bucuros pentru tine. In cazul tau, persoana lui/a ei nu are nici o importanta si nici nu are de ce sa afle ceva despre viata ta. Foarte ciudat!

Nu iti pasa daca le stie sau nu sau daca este sau nu bucuros pentru tine. In cazul tau, persoana lui/a ei nu are nici o importanta si nici nu are de ce sa afle ceva despre viata ta. Foarte ciudat! Nu mai exista chimie intre voi. Da, ca in piesa populara de la Akcent, chiar nu mai exista deloc atractie intre voi doi. Nu mai vorbiti deloc unul cu altul sau o faceti fara entuziasm, nu mai glumiti, nu mai iesiti impreuna iar dormitorul este doar locul in care dormiti. Fiecare pe partea lui. Nu va mai atrage nimic unul la celalalt.

Citeste tot articolul pe VBE.ro

2,784 Cititori