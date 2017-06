UNTRR condamnă acțiunile concertate ale autorităților belgiene împotriva camioanelor românești

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR condamnă acțiunile autorităților belgiene din zona portuară Zeebrugge din data de 05.06.2017, când, în aceiași zi, au controlat sute de șoferi români care se odihneau în cabină conform reglementărilor europene în vigoare, aplicând amenzi substanțialeoperatorilor de transport români și sechestrând camioane românești pe baza unei legi protecționiste adoptate de Belgia în 2014, prin care interzice șoferilor efectuarea odihnei săptămânale normale în cabina camionului, contrar prevederilor europene. Reamintim că în data de 21 iunie 2014 a intrat în vigoare în Belgia decretul regal prin care se interzice efectuarea perioadei de repaus săptămânal normală în cabina vehiculului. Sancțiunea pentru nerespectarea acestei prevederi poate ajunge la 1.800 euro. Franța (2014) și recent și Germania (2017) au adoptat legi similare prin care interzic șoferilor profesioniști efectuarea odihnei săptămânale normale în cabina vehiculului. Aceste legi sunt protecționiste, fiind îndreptate împotriva transportatorilor români și estici si nu a celor belgieni, francezi sau germani care în mod evident își vor efectua odihna acasă și nu in cabină.

Începând din 2014 și până în prezent, UNTRR a realizat numeroase intervenții și acțiuni de protest adresate instituțiilor europene și internaționale, autorităților vest-europene precum și autorităților române, solicitând măsuri urgente de anulare a legilor protecționiste adoptate de Belgia, Franța și Germania, orientate împotriva firmelor de transport din alte State Membre și cu impact direct asupra celor din Europa de Est. Belgia, Franț a, Germania: Intervenții și Comunicate de presă UNTRR referitoare la interzicerea șoferilor profesioniști să își efectueze odihna săptămânală normală în cabina vehiculelor comerciale de transport, detalii aici – www.untrr.ro . UNTRR a semnalat faptul că aceste interpretări naționale sunt abuzive și contrare Regulamentului European nr. 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferilor profesioniști, al cărui scop este, de fapt, armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere.

Belgia, alături de Franța și Germania solicită șoferilor străini să doarmă la hotel, deși este bine cunoscut faptul că în aceste țări, dar și în întreaga UE, există o lipsă acută de locuri de parcare securizate, care să poată oferi cazare șoferilor străini în condiții de siguranță pentru aceștia, vehiculele lor și marfa transportată. Astfel, semnalăm că măsura de a interzice șoferilor profesioniști să își efectueze odihna săptămânală normală în cabină nu afectează numai operatorii de transport rutier și conducătorii auto, ci pune în pericol și bunurile de miliarde de euro pe care aceștia le transportă în fiecare zi. În ultimii ani, membri ai asociației noastre, precum și alți transportatori est-europeni, au raportat de mai multe ori incidente în parcările din vestul UE precum Franța sau Belgia, în care le-au fost vandalizate vehiculele, în timp ce șoferii efectuau perioada de repaus săptămânal normală la hotel.

Recenta acțiune concertată a autorităților belgiene împotriva transportatorilor români vine la numai câteva zile după publicarea propunerilor Comisiei europene de modificare a legislației europene în domeniul transporturilor rutiere, propuneri care vizează și interzicerea efectuării perioadei de odihnă săptămânală normală în cabina, în sensul dorit de țări precum Belgia, Franța și Germania – în ciuda numeroaselor intervenții și acțiuni de protest UNTRR, alături de alte asociații profesionale central și est-europene: http://www.stopneoprotectionism.eu/ . UNTRR consideră inacceptabil faptul că interpretările protecționiste ale legislației UE adoptate in Vestul UE in ultimii ani, în loc sa fie anulate prin intervenția ferma a instituțiilor europene, sunt, de fapt, integrate in noua legislație propusă de Comisia Europeană pe 31.05.2017.

Cu toate acestea, atenționăm că aceste propuneri ale CE, pe care le considerăm abuzive, nu sunt încă în vigoare, putând fi modificate pe parcursul complexului proces legislativ european – motiv pentru care considerăm abuzive sancțiunile aplicate de autoritățile vest-europene precum cele belgiene, care în prezent acționează împotriva prevederilor actualei legislații europene –respectiv ale Regulamentului 561/2006 care nu interzice șoferilor efectuarea odihnei săptămânale în cabină!



Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România este revoltată de aceste măsuri protecționiste, care afectează valorile fundamentale ale pieței unice UE, precum libera circulație a serviciilor și a mărfurilor.

UNTRR solicită Președintelui și Guvernului României – Primului Ministru, Ministrului Transporturilor și Ministrului Afacerilor Externe să reprezinte activ interesele și drepturile operatorilor de transport rutier români astfel încât aceștia sa nu fie sancționați în mod abuziv, bazat pe legislații naționale ale unor State Membre contrare actualei legislații europene, care prevăd amenzi extrem de mari, disproporționate și nejustificate.

În vederea asigurării reciprocității, solicităm aplicarea acelorași condiții de control și proceduri de sancționare din partea autorităților române – ISCTR și Poliția Rutieră prin intensificarea controalelor transportatorilor străini și măsuri concrete în care camioanele străine să fie blocate în parcare până la plata amenzilor.

Solicităm de urgență Ministerului Muncii, Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne și organismelor naționale responsabile, să controleze transportatorii vest-europeni privind respectarea legilor naționale introduse de țările din care provin, precum și respectarea actualelor prevederi ale legislației românești și europene privind detașarea, respective să le solicite transportatorilor străini care operează pe teritoriul României:

– prezentarea formularului A1 pentru șoferii angajați

– notificarea șoferilor străini care vor opera pe teritoriul României, documentația privind detașarea acestora pe teritoriul României și dovada desemnăriireprezentantului transportatorului străin în România, conform prevederilor legii nr. 16/2017 care transpune prevederile Directivelor europene privind detașarea lucrătorilor

– dovezi prin care șoferii vest-europeni care operează pe teritoriul României să demonstreze că respectă legile naționale din țările lor de origine – Belgia, Franța, Germania privind interzicerea efectuării odihnei săptămânale normale în camion, pe teritoriul României dar și pe perioada celor 28 de zile anterioare.

