Omul de afaceri Murad Al-Katib este EY World Entrepreneur Of The Year 2017

Murad Al-Katib, Președinte și CEO al AGT Food and Ingredients Inc. a fost desemnat EY World Entrepreneur Of The Year 2017, în cadrul ceremoniei care avut loc sâmbătă la Monaco. 59 de finaliști au participat anul acesta la competiție, România fiind reprezentată de Cristian Covaciu, Directorul General al IPEC, companie producătoare de obiecte de menaj și de porțelan superior, din Alba Iulia.

Murad a fondat AGT Food and Ingredients în 2003, în Canada. Compania reprezintă acum cel mai mare lanț de aprovizionare global pentru linte, năut și mazăre. A devenit publică în urmă cu 10 ani, are o cifră de afaceri de 1.49 miliarde USD și mai mult de 2000 de angajați, pe cinci continente. În ultimii cinci ani, veniturile companiei au crescut în medie cu 100 milioane USD pe an. AGT Food and Ingredients exportă aproximativ 23% din producția mondială de linte, în mai mult de 120 de țări.

„Sunt profund emoționat și onorat de acest premiu. Scopul AGT este să construiască o afacere sustenabilă de succes. Datorită faptului că am riscat și am regândit maniera de abordare a acestei industrii, am crescut o afacere care a transformat agricultura canadiană,” a declarat antreprenorul.

Viziunea lui Murad este cea a unei lumi în care proteinele sustenabile, dar la un preț rezonabil, pot fi accesibile tuturor. Și-a început afacerea în urmă cu 14 ani, în preria canadiană, prin crearea unei conexiuni directe între producătorii agricoli și piața globală. Astăzi, Canada este cel mai mare producător de linte, iar Murad conduce cea mai mare companie din acest sector. AGT s-a extins mizând pe o strategie de business care combină cultura organizată cu achizițiile strategice. În șapte ani, a realizat 17 achiziții pe cinci continente, multe dintre ele în piețe emergente. Murad crede în „antreprenoriatul plin de compansiune” și este preocupat de securitatea alimentară și de ajutorul alimentar pentru refugiați.

Ca și Murad, Cristian Covaciu crede într-o lume care va fi mai sigură și mai sănătoasă, grație roboților care vor prelua munca grea, de rutină, a angajaților. Fabrica sa din Alba Iulia realizează 1% din producția mondială de farfurii, cu ajutorul a 250 de roboți. Visul său este ca, în câțiva ani, procesul de producție să fie robotizat integral. „Pentru mine, participarea în finala World Entrepreneur Of The Year a fost încununarea a 27 de ani de antreprenoriat și oportunitatea de a interacționa cu antreprenori din 49 de țări, din diverse industrii, cu povești de viață extraordinare,” a declarat Cristian Covaciu, Director General IPEC la Monte Carlo.

România a participat în acest an pentru a treia oară în finala mondială a competiției. „Țara noastră a devenit deja o prezență constantă la World Entrepreneur Of The Year. Prin acest program ne dorim să recunoaștem reușita antreprenorilor români și să îi inspirăm pe cei tineri să fie curajoși, să aibă încredere că pot construi afaceri sustenabile și de succes,” a declarat Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România.

Juriul din acest an a fost prezidat de Jim Nixon (Nixon Energy Investments, SUA). Alături de el au fost: Rosario Bazán of DanPer (Peru), Judy Chan of Grace Vineyard (China – Hong Kong/Macao), Diane Foreman (Chelsea Group Ltd, Noua Zeelandă), Ilkka Paananen (Supercell, Finlanda), Rosemary Squire (Trafalgar Entertainment Group, UK) și Manny Stul (Moose Enterprise Holdings & Controlled Entities, Australia).

10 Cititori