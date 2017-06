Centura inteligenta va salva milioane de vieti in viitorul apropiat

Toyota pregateste o noua tehnologie prin care se va dezvolta centura inteligenta cu ajutorul careia se va putea anticipa un atac de cord.

Noua tehnologie pe care producatorul de masini doreste sa o puna in practica poate salva milioane de vieti pe viitor. Toyota investeste pana in anul 2020 intr-o noua tehnologie pentru a realiza o centura de siguranta pe baza de senzori, cu ajutorul careia se vor anticipa atacuri de cord.

Aceasta tehnologie poate fi vitala pentru soferi si ceilalti pasageri fiindca un atac de cord suferit de sofer poate produce un accident cu reactii in lant. Cei de la Toyota vor dezvolta o tehnologie care va opri masina atunci cand soferul resimte primele simptome ale unui atac de cord. In acest fel soferul va avea mai mult timp la dispozitie sa se salveze in cazul unui atac de cord, dar se vor salva si multe alte vieti.

Sistemul dezvoltat de Toyota va folosi un algoritm de invatare avansata, astfel incat sa poata observa in timp real toate schimbarile ritmului cardiac, indici care ajuta la anticiparea unui atac de cord. In prezent proiectul producatorului de masini este in dezvoltare si se anticipeaza o lansare chiar peste 3 ani.

Toyota colaboreaza cu experti de la Michigan Medicine pentru a dezvolta centura inteligenta. Aceasta va functiona pe baza masuratorilor realizate cu ajutorul electrocardiogramei.

