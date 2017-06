Sînziana Pardhan se alătură echipei P3 ca noul Director de Achiziții în România

P3, investitorul și dezvoltatorul pan-european de proprietăți logistice, a numit-o pe Sînziana Pardhan noul Director de Achiziții în România.

Cu o experiență bogată în investiții, achiziții și vânzări, Sînziana Pardhan a lucrat timp de 9 ani pentru compania de real estate Colliers. Înainte să se alăture echipei Colliers, Sînziana a colaborat cu SOPOLEC și cu Romanian Green Building Council în România, și a realizat proiecte de consultanță pe lângă Departamentul de Comerț al SUA (Centrul de Informare al Afacerilor din Europa Centrală și de Est), Consiliul Competitiv al Republicii Dominicane și Parteneriatul Global pentru Cunoaștere (Kuala Lumpur, Malaezia).

“O știu pe Sînziana de peste 9 ani, şi am fost norocos să lucrez cu ea îndeaproape timp de 4 ani. Este unul dintre profesioniștii de cea mai înaltă calitate pe care i-am întâlnit și sunt foarte încântat să o avem în echipa noastră pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm în România”, spune Blake Horsley, Country Head P3 în România.

Sînziana are o diplomă în Finanțe și Bănci la Academia de Studii Economice din București și un master în Business Internațional la Fletcher School of Law and Diplomacy, de la Universitatea Tufts. De asemenea,

a urmat cursuri la Harvard Business School și Harvard Kennedy School, și a fost co-fondator și co-leader la Euro-Atlantic Club.

“Sunt pasionată să descopăr noi oportunități, așa că P3 România este o oportunitate pentru mine. P3 este o organizație foarte solidă și dinamică cu planuri puternice de expansiune în Europa, și sunt foarte entuziasmată să mă alătur echipei din România și să-mi aduc contribuția la creșterea companiei”, declară Sînziana Pardhan.

P3 are, în acest moment, un total de 305.000 m² în 11 depozite în parcul P3 Bucharest. Localizat la numai 13 km de centrul orașului, parcul P3 Bucharest este situat pe inelul de centură al orașului, cu acces la toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului, la Aeroportul Internațional Henri Coandă (la o distanță de 22 km) și la autostrada A2. P3 a finalizat recent trei noi clădiri în parcul P3 Bucharest și, de asemenea, plănuieşte să se extindă atât în București, cât și în centrul şi vestul țării.

