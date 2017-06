Carrefour sarbatoreste 16 ani cu premii in valoare de peste 2,3 milioane lei la Marea Tombola Aniversara

Grupul Carrefour sarbatoreste 16 ani cu premii in valoare de peste 2,3 milioane lei la Marea Tombola Aniversara, cu super “preturi aniversare” si cu oferte de neratat din campania Black Promo

Peste 300.000 de vouchere, zeci de biciclete si electrocasnice, 3 masini Renault Clio si 1 apartament

In perioada 15 Iunie- 12 Iulie, Grupul Carrefour sarbatoreste 16 ani de activitate in Romania, ocazie cu care isi propune sa celebreze familia (Cate familii, atatea obiceiuri de a sarbatori. Bucura-te de fiecare!) si sa ofere tuturor clientilor o atmosfera festiva prin sansa de a castiga peste 300.000 de vouchere de cumparaturi, direct la casele de marcat, sau prin tragere la sorti, participand la Marea Tombola Aniversara cu premii mari, precum biciclete, aparate electrocasnice, 3 masini Renault Clio sau 1 apartament. Mai mult, magazinele Carrefour intampina familiile care le trec pragul cu super “preturi aniversare” si cu ofertele din campania Black Promo.



Familia moderna este in cautarea avantajelor pe care le poate avea de la un retailer, fara a face rabat de la timpul petrecut cu cei dragi si de la calitatea stilului de viata. Carrefour se adreseaza, astfel, tuturor obiceiurilor romanilor si celebreaza diversitatea, bucurandu-se de fiecare – Cate familii, atatea obiceiuri. Bucurate de fiecare! Astfel, clientii vor avea ocazia sa castige premii instant, direct la casele de marcat, sau premii mari, la Marea Tombola Aniversara.



Mecanismul Marii Tombole Aniversare:



Pasul 1: la cumparaturi din magazinele grupului Carrefour (hipermarketuri, supermarketurile Market si Billa si Express) in perioada aniversara (15.06-12.07.2017), clientii vor primi la casa de marcat un scratch card, indiferent de valoarea cumparaturilor, si un bon nefiscal cu un cod unic de bare;

Pasul 2 : la razuirea scratch cardul, clientii pot castiga un voucher (de 10 lei in hipermarketuri/de 5 lei in supermarketurile Market, Billa si magazinele Express);

Pasul 3: la trimiterea unui sms la 1720 cu codul unic de pe bonul nefiscal, clientii se pot inscrie la Marea Tombola Aniversara;

„Ne-am propus anul acesta, in luna Aniversara Carrefour, sa sarbatorim. A 16-a aniversare a Carrefour in Romania marcheaza un punct important in istoria companiei prin simplul fapt ca pe de o parte, grupul Carrefour in Romania se afla intr-o perioada in care si-a largit familia, in prezent marea familie a Carrefour numara aproximativ 17.000 de oameni, iar pe de alta parte, compania a crescut de-a lungul anilor alaturi de numeroasele familii din Romania care au fost si sunt clienti ai magazinelor grupului Carrefour. Ii invitam pe toti sa intre in atmosfera de sarbatoare a Carrefour, cu premii surpriza si mari la Marea Tombola Aniversara, cu preturi “aniversar” si super oferte.” a declarat Andreea Mihai, Director de Marketing&Comunicare, PR&Solidaritate, Dinamică Comercială&Pricing Carrefour România.

Premiile Marii Tombole Aniversare:

Premii acordate instant, la casele de marcat : peste 300.000 de vouchere de cumparaturi;

Premii acordate prin tragere la sorti: biciclete, frigidere si masini de spalat, 3 Renault Clio si 1 apartament

Extragerea pentru Marea Tombola Aniversara va avea loc in data de 20 iulie 2017, in prezenta unui notar public, moment in care castigatorii marilor premii vor fi anuntati.

Totodata, in luna Aniversara Carrefour si preturile sarbatoresc alaturi de consumatori. Magazinele isi intampina clientii cu o multitudine de oferte, la “preturi aniversare” si super reduceri, intr-o adevarata sarbatoare a preturilor mici.

Si pentru ca celebram familia si diversitatea, numeroasele familii din Romania care au fost si sunt clienti ai magazinelor grupului Carrefour se pot bucura din plin de varietatea de produse oferite si de promotiile adaptate tuturor nevoilor, preferintelor si obiceiurilor.

Mai mult, in perioada 15-22 iunie, clientii beneficiaza de pana la 50 % reducere la produsele electronice, electrocasnice, IT si Telecom aflate in Campania Black Promo. Iar posesorii de card Carrefour Mastercard au acum o noua facilitate: pot achizitiona aceste produse rapid si usor, in 16 rate lunare, cu 0% dobanda.

