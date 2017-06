Habitat for Humanity Romania si Telekom Romania vin in sprijinul a 400 de familii din zonele afectate de inundatii in urma cu un an

In iunie 2016 s-au inregistrat precipitatii masive in regiunea Moldovei, unele dintre cele mai afectate zone fiind bazinele hidrografice din judetul Bacau. Furia apelor a facut ravagii in mai multe localitati, iar sute de persoane au ramas in doar cateva minute fara agoniseala de o viata. Asociatia Habitat for Humanity Romania si Telekom Romania vin in sprijinul a 400 de familii din zonele afectate de inundatii prin mai multe interventii pentru a ajuta victimele sa isi reconstruiasca locuintele si a intari capacitatea comunitatilor de a raspunde la dezastre.

Sprijinul oferit celor 400 de familii din localitatile Parjol, Frumoasa si Schitu Frumoasa face parte din proiectul Recladim Speranta, al carui partener principal este Telekom Romania. Au raspuns pozitiv apelului de ajutorare si companiile Saint Gobain, KFC si Grundfos. S-au alaturat initiativei Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Realitatea TV.

„Ne bucuram ca putem readuce speranta pentru familiile afectate de inundatii anul trecut, printr-o serie de interventii punctuale precum realizarea de evaluari tehnice, intocmirea de devize de materiale, livrarea de kituri de interventie si de materiale de constructie necesare reparatiilor. O componenta importanta este campania de informare derulata in comunitatile aflate in zonele de risc, prin care vrem sa crestem capacitatea de a face fata dezastrelor prin educarea locuitorilor in vederea adoptarii unui comportament preventiv”, a declarat Roberto Patrascoiu, Director National Habitat for Humanity Romania.

”Investitia in comunitati este unul din stalpii programului de responsabilitate corporativa a Telekom Romania, iar asigurarea ajutorului in caz de dezastre vine si sustine acest pilon de investitii. Obiectivul Telekom este de a contribui la dezvoltarea comunitatilor durabile, si acest lucru nu se poate face fara a asigura lucruri simple, precum conditii de viata decente” a completat Ruxandra Voda, Director de Comunicare al grupului de companii Telekom Romania.

Despre Habitat for Humanity Romania

Habitat for Humanity este organizatie non-profit prezenta in 70 de tari cu misiunea de a eradica locuirea saracacioasa. De 21 de ani in Romania, organizatia Habitat for Humanity Romania construieste, reabiliteaza, ofera consultanta si suport tehnic si deruleaza programe de eficienta energetica si de preventie si raspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. Din 2005, a initiat programul Disaster Risk Reduction and Response (DRRR), cu scopul de a reduce riscurile de dezastre, prin analiza si combaterea riscurilor la care sunt supuse familiile din comunitatile vulnerabile.

Habitat for Humanity Romania, prin „Statutul de Utilitate Publica” obtinut in 2008, poate prelua parte din responsabilitatile autoritatilor publice in probleme de raspuns la dezastre legate de preventie si reconstructie. In 2011 a incheiat un parteneriat cu I.G.S.U., care ii ofera accesul la resurse si informatii oficiale (harti, date statistice, resurse umane), precum si sprijinul necesar in prevenirea dezastrelor, reducerea riscurilor si interventiile de urgenta. In 2016, Habitat for Humanity Romania si Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au semnat un protocol de colaborare si sprijin reciproc in campanii de preventie si interventii de raspuns la dezastre naturale si tehnologice in comunitati vulnerabile.

Prin programul DRRR, Habitat for Humanity Romania a ajutat pana in acest moment peste 50.000 de persoane din zece judete.

