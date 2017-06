Cele mai bune destinatii de concediu pentru anul 2017

Se poate ca odata cu sosirea lunii iunie sa fi intrat deja in alerta pentru vacanta din acest an. De obicei cele mai grozave vacante sunt cele din vara, asadar este posibil sa fii deja in cautare de destinatii de concediu pentru acest an.

Pentru ca nu vrei sa intri in faliment si nici sa te simti limitat in zilele tale libere, iti propun cateva idei de locatii fantastice in care iti poti petrece vacanta din 2017.

Destinatii de concediu pentru fiecare buzunar

Cehia

Nu este chiar atat de scump sa calatoresti in Cehia, sa isi gasesti o cazare buna si sa prinzi un bilet de avion la pret bun pe timp de vara. Exista atatea agentii care vin cu oferte extraordinare de travel, cu transport, cazare si chiar si masa.

Odata ce te gandesti la Cehia, nu se poate sa nu spui Praga si sa nu iti doresti sa vizitezi toate atractiile turistice ale acestui loc grozav. Te poti plimba pe Charles Bridge, poti vizita si lua masa in Orasul Vechi sau poti admira Ceasul Astronomic din piata centrala. Si muzee vei gasi la tot pasul, de la Muzeul Berii la Muzeul de Ceara si pana la Muzeul de Ciocolata – toate te asteapta sa le treci pragul si sa simti o particica din Cehia.

Bulgaria

Da. Poate ca este aproape de Romania si poate ca nu ti-a trecut prin cap niciodata ca ai putea sa-ti petreci vacanta acolo. Insa, gandeste-te mai bine. Daca in calatoriile tale cu masina, ai trecut cel putin prin Bulgaria, atunci iti vei dori sa o vizitezi ca la carte. Mai mult decat atat, litoralul bulgaresc este, pe timp de vara, mult mai atragator decat cel romanesc. Iar marea … aceeasi.

Citeste tot articolul pe VBE News

335 Cititori