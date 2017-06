Zumba iti schimba viata!

Probabil ai auzit si tu deja despre zumba, dansul ritmic, si alte tipuri de miscare acompaniate de muzica. Nici o sala de fitness care se respecta nu uita sa includa in programele sale de work-out cursuri de zumba sau de kangoo-jumps. Dar mai bine ar fi sa afli exact ce este acest tip de activitate fizica si cum te ajuta sa duci un stil de viata sanatos.

Zumba este un program de fitness care se foloseste de miscari de dans latino-americane pentru a crea un antrenament aerobic intens. Acesta este un tip de sport complex care lucreaza tot corpul si te ajuta sa slabesti sau sa iti intri in forma rapid. Nu se poate sa incerci o clasa de zumba fara sa transpiri si sa pierzi cel putin cateva sute de grame bune.

Cum te ajuta zumba si iti schimba viata in bine

Insa, exista mai multe tipuri de zumba care se potrivesc tuturor varstelor, aptitudinilor si preferintelor din lume. Si in afara de beneficiul principal, acela de a te mentine in forma sau de a slabi in no time, acest program de fitness mai prezinta si alte avantaje super pentru tine.

Pentru unii, acest tip de dans poate fi o adevarata sursa de venit. Poti fi trainer de asa ceva si poti preda cursuri de dans ritmic de cateva ori pe saptamana sau in weekend, pe langa jobul pe care il ai deja. Daca te pricepi la asta si vrei sa dai un exemplu celorlalti in privinta sportului, atunci acest lucru iti poate aduce si ceva banuti in plus.

Daca este vorba despre o ora intreaga de activitate fizica, atunci 60 de minute vor fi folosite din plin si se va lucra intens prin miscari de dans specifice. Asta va face corpul ca odata cu timpul sa se obisnuiasca cu efortul fizic prelungit si sa isi grabeasca si metabolismul.

Postura, flexibilitatea si echilibrul sunt imbunatatite semnificativ odata cu urmarea unui curs de zumba. Odata ce inaintezi in varsta lipsa de efort fizic si nerespectarea unei posturi potrivite se vor resimti. Insa, cu ajutorul miscarilor gratioase si flexibile de dans toate aceste elemente se vor imbunatati si tu te vei simti mai bine. Presupune un oarecare efort, dar poate fi distractiv si sanatos in cele din urma.

