ASK FOR TAX FREE deschide primul punct de restituire TVA în Aeroportul Internațional Henri Coandă București

Ask for Tax Free a deschis în iunie 2017, în exclusivitate, primul punct de restituire TVA pentru cetățenii non-UE, în Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Astfel, cetățenii rezidenți în afara Uniunii Europene își vor putea recupera pe loc, chiar inainte de a părăsi țara noastra, valoarea TVA aferentă bunurilor achiziționate din magazinele autorizate TAX FREE.

„Ask for Tax Free s-a născut din dorința de a implementa conceptul TAX FREE, prin promovarea noțiunii de VAT Refund la nivelul publicului larg și al magazinelor din România. TAX FREE este un drept de evitare a dublei impuneri, același drept pe care îl avem și noi când călătorim în străinătate.

Chiar dacă Ask for Tax Free restituie prin bancă TVA pentru cumpărătorii non-UE încă din 2013, deschiderea primului ghișeu de restituire TVA în numerar pe cea mai importantă poartă de plecare din România este expresia unei societăți civilizate care își cunoaște și iși cere drepturile. Împreună cu Compania Națională de Aeroporturi București, am adăugat Aeroportul Internațional Henri Coandă București pe harta lumii turistice”, a declarat Valentina Saygo, Managing Partner Ask For Tax Free.

TAX FREE ROMANIA este reprezentată prin societatea Ask for Tax Free, care, pe parcursul anului 2016, înainte de deschiderea punctului de restituire TVA din aeroport, a restituit TVA către cetățenii non-UE de aproape 100.000 de lei, respectiv o creștere cu 810% față de 2015. Acest lucru s-a realizat prin colaborarea cu peste 30 de branduri și lanțuri de magazine din întreaga țară. Ask for Tax Free a restituit TVA către un număr de 252 de cetățeni non-UE, din care 5% au avut câte 4 restituiri, 10% au avut câte 3 restituiri, 15% au avut câte 2 restituiri și 70% au fost unici. Media per restituire este de 1295 lei, iar cele mai numeroase rambursări au fost către rezidenți din Israel – 32%, China – 18%, Serbia – 17%, Liban – 11%, Moldova – 8%, SUA – 4%, Elveția – 2% și Turcia – 2%.

Cele mai inedite țări către care s-au trimis bani sunt : Argentina, Armenia, Australia, Camerun, Canada, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Georgia, India, Japonia, Kazahstan, Kuveit, Libia, Muntenegru, Singapore, Africa de Sud, Vietnam, Saint Kitts și Nevis-Caraibe.

De la deschiderea ghișeului din aeroport, 49% din restituiri au fost facute in lei, restul în euro sau dolari, ceea ce înseamnă că acești cumpărători se vor întoarce și vor cheltui acești bani tot pe teritoriul României.

Restituirea TVA-ului către cetățenii non-UE se face doar în condițiile în care valoarea cumpărăturilor efectuate într-un magazin autorizat TAX FREE, la o singura tranzacție, este de minim 175 de euro. De asemenea, rambursarea TVA-ului se face cu condiția părăsirii spațiului UE în decurs de 90 de zile de la data achiziției bunurilor.

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul www.askfortaxfree.ro și pe pagina de Facebook Tax Free Romania.

