Corina Mica este noul director de evenimente și comunicare al Revistei CARIERE

Corina Mica se alatură echipei Revistei CARIERE de la 1 August 2017, în funcția de director de evenimente și comunicare.

Jurnalist cu aproape 20 de ani experiență în presa de limba engleză, Corina este un profesionist în presa de business care, de-a lungul anilor, a condus echipe de reporteri și editori, a organizat și moderat evenimente de business atât în București, cât și la nivel național. Parcursul profesional al Corinei include poziții cheie în publicații de renume, cum ar fi Bucharest Business Week (redactor-șef), The Diplomat – Bucharest (consultant editorial) și Financial Times (sales manager pentru România și Republica Moldova).

O personalitate efervescentă, din postura de New Business Director al Loco Branding & Communication si PR & Communication Manager al OmnicomMediaGroup Romania, Corina a demonstrat abilități de a forma echipe și de a oferi soluții personalizate fiecărei provocări cu care s-a confruntat.

În vârstă de 40 de ani, Corina este absolventă a Facultății de Jurnalism și Știintele Comunicării din cadrul Universității Bucuresti, instituție unde susține cursul de Magazine Writing pentru studenții masterului anglofon Mass Media, Public Communication and Globalization.

„Venirea Corinei Mica în echipa noastră, concomitent cu cea a Danielei Palade Teodorescu, redactor-șef al revistei CARIERE, pregătește o etapă importantă în existența publicației, având în vedere faptul că divizia de comunicare și evenimente pe care o va conduce este cel de-al treilea pilon esențial al businesului nostru. Expertiza Corinei în presă, comunicare, evenimente și publicitate este un punct forte într-o piață din ce în ce mai segmentată și din ce în ce mai diluată din punct de vedere al conținutului”, declară Monica Neumorni – Director General, Revista CARIERE.

Revista CARIERE este un produs media destinat profesioniștilor din România, care iși asumă un proces continuu de dezvoltare a propriului leadership. Oferim instrumentele necesare pentru a aborda acest proces cu încredere și pasiune: modele de leadership, analize, tendinţe, bune practici de management, comunicare, oportunităţi de carieră şi, nu în ultimul rând, inspiraţie şi motivaţie.

De peste 14 ani, revista CARIERE este singura publicație de cultură managerială care vorbește despre oameni și faptele care stau la baza marilor realizări.

