Cea mai noua casa de pariuri te intampina cu un bonus de pana la 1.000 Ron

Admiral este cea mai noua casa de pariuri online lansata in Romania. De aproximativ o luna operatorul si-a facut aparitia pe piata interna de pariuri sportive insa deja mii de romani au ales sa isi deschida un cont de jucator aici. Este una din cele mai noi case de pariuri care reuseste sa se afirme rapid in mediul virtual. Acelasi lucru s-a intamplat si cu alti operatori necunoscuti pana sa apara pe piata de pariuri din Romania. In situatia de fata daca lucrurile continua pe aceeasi linie, Admiral va ajunge unul din cei mai populari operatori de pariuri sportive.

De la lansarea agentiei pe piata de pariuri din Romania au avut loc foarte multe imbunatatiri ale platformei de joc. Pe langa pariuri sportive online, operatorul pune la dispozitie jucatorilor cateva din cele mai originale jocuri de sloturi video. Aici am regasit multe nume celebre de sloturi virtuale care au facut istorie de-a lungul anilor. Produsele operatorului sunt de top iar oferta este foarte bogata. Trebuie sa tinem insa cont si de faptul ca la Admiral putem profita la maxim de o oferta bogata cu un bonus de pana la 1.000 Ron.

Bonus de 100% pana la 800 Ron

Castiga si mai multi bani la pariuri online folosind bonusul de Bun Venit de la Admiral. Cel mai nou operator de pariuri incearca sa atraga cat mai multi clienti oferind bonusuri foarte mari, asa cum procedeaza si concurenta. Pana in prezent sunt doar cateva case de pariuri care ofera un bonus la fel de mare. Printre ele se numara Netbet, agentia cu cel mai mare bonus din Romania, pana la 1.550 Ron. Profita la maxim de ofertele Admiral si deschide-ti acum cont cu ajutorul Pariuri.com.

Tipsterii profesionisti recomanda noua casa de pariuri care vine la pachet cu bonusuri si oferte bogate in fiecare zi. Principala promotie este acest bonus la inregistrare la care poti aplica foarte usor. Dupa deschiderea contului de jucator la Admiral, vei putea castiga pana la 800 Ron daca faci o depunere. Se ia in calcul doar prima depunere. Pentru o tranzactie de 100 Ron primesti bonus inca 100 Ron, iar pentru o depunere de 1000 Ron, primesti bonus maxim de 800 Ron. Alege sa pariezi inteligent folosind pronosticurile propuse in curand de Pariuri.com. Tipsteri profesionisti iti recomanda cele mai bune ponturi si case de pariuri unde poti castiga multi bani.

200 Ron BONUS fara depunere

Pe langa bonusul de Bun Venit, operatorul a pregatit o oferta inedita prin care toti utilizatorii inregistrati pot castiga 200 Ron fara a fi nevoie de depuneri. Pentru a debloca acest bonus nu trebuie decat sa iti validezi contul. Validarea contului de pariuri la Admiral se face rapid si simplu. Trebuie doar sa adaugi documentele necesare pentru verificare iar in maxim 48 de ore bonusul este activ. Pentru validare incarca o copie dupa buletin sau pasaport si inca o copie a unei facturi de utilitati. Sunt necesare aceste documente pentru validarea utilizatorului si a adresei de domiciliu.

Oferta de pariuri

La asa bonusuri este nevoie si de o oferta bogata pentru a indeplini conditiile de rulaj. Asadar, operatorul pregateste zilnic o oferta bogata in special la pariurile pre-meci acolo unde pentru meciurile de top din oferta sunt peste 200 optiuni de pariere. Aici includem meciurile din Premier League, Bundesliga, Serie A si Primera Division. Pentru celelalte meciuri din Liga Campionilor sau Liga Europa agentia ofera pana la 150 optiuni de pariuri.

Pariurile pe fotbal atrag cei mai multi operatori si de aceea Admiral are cea mai bogata oferta la acest sport. Din oferta de joc nu lipsesc pariurile pe handicap. Miza minima este de 1 Ron. Daca la pariuri avem o oferta bogata din zeci de competitii, la tenis lucrurile stau putin diferit. Oferta de pariuri se axeaza in mare parte pe competitiile importante la care se ofera pana la 25-30 optiuni de pariuri. Pentru meciurile cu potential scazut, sunt disponibile cote doar pentru castigatori.

Cotele de joc sunt mult mai bune fata de alti operatori. Marja de profit medie este de 6% asa ca vom avea parte de cote foarte bune in special la meciurile de fotbal unde se opereaza cu o marja de 4,5%. Singurele puncte slabe sunt pe platforma de pariuri live acolo unde nu avem disponibile transmisiuni in direct si oferta slaba fata de pariurile pre-meci. In curand ne asteptam sa vedem si o aplicatie mobila pentru un acces rapid la pariuri de pe telefon. Pana atunci poti intra pe cont deschizand site-ul direct in browser.

Pariaza responsabil si cu moderatie!

1,165 Cititori

loading...