Majorarea accizei la carburanți poate aduce pierderi la bugetul de stat

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) consideră că o majorare a accizei la carburanți ar putea aduce pierderi la bugetul de stat și solicită Guvernului să nu adopte o astfel de măsură de la 1 septembrie 2017.

În România, consumul anual de carburant este de aproximativ 7 miliarde litri, din care 5 miliarde litri motorină și 2 miliarde litri benzină.

În cazul în care statul va majora acciza cu 38 de bani pe litrul de motorină și benzină, transportatorii români care efectuează operațiuni de transport internațional vor fi obligați să alimenteze în afara țării, iar prin reorientarea alimentării a doar 15% din volumul actual de motorină vândut în România și a scăderii cu același procent al alimentării cu benzină, se anulează orice câștig ipotetic al statului român!

Cei 38 de bani în plus la acciza actuală ar putea aduce statului 45,22 de bani (acciză + TVA) pentru fiecare litru de motorină și benzină, matematic suma colectată suplimentar însumând circa 3,16 miliarde lei, presupunând că se va menține nivelul consumului de motorină și benzină nemodificat.

Realitatea indică faptul că circa 70% din alimentările actuale ale transportatorilor internaționali (români și străini) de pe teritoriul României s-ar putea reorienta imediat în afara României ceea ce ar conduce la un impact dezastruos asupra bugetului statului român. (De exemplu, un operator român care face transport internațional cu 200 de camioane și în prezent alimentează lunar 300.000 litri de motorină în România și 300.000 litri de motorină în afara României, în cazul majorării accizei la motorină va alimenta lunar cel puțin 500.000 litri de motorină în afara României și sub 100.000 litri de motorină în România).

Reorientarea a 15% din carburantul alimentat în România anual spre alte țări va aduce în realitate pierderi la bugetul statului.

Prin pierderea întregii accize aplicate în prezent, de 330 Euro/1000 litri la motorină și de 359 euro/1000 litri la benzină, a majorării de 38 de bani și a TVA-ului aferent (aplicat atât prețului motorinei, accizei cât și majorării acesteia) – statul român deși, teoretic, ar beneficia virtual de încasări de aproximativ 3,16 miliarde lei doar din majorarea accizei la motorină și benzină, în practică nu va încasa în valoare absolută mai mulți bani! Va încasa mai mulți bani în valoare unitară – pe fiecare litru de motorină vândut în România însă în situația scăderii consumului de motorină cu mai mult de 15% în România, statul român va încasa mai puțini bani decât înainte de majorarea accizei.

Vă reamintim că în 2014, statul român își propusese să încaseze 50,6 milioane euro lunar din supra-acciză, din care circa 36 milioane euro din acciza suplimentară la motorină și aproape 15 milioane euro din acciza suplimentară la benzină.

Statisticile au confirmat că s-a încasat lunar cu aproape 11 milioane de euro mai puțin, din care 3 milioane euro mai puțin la motorină și 8 milioane euro mai puțin la benzină.

În iulie 2014, Institutul Național de Statistică indica o scădere de 18,5% a valorii carburantului vândut în România.

Pentru a recupera această scădere, statul român a calculat rata de schimb pentru plata accizelor la carburanți într-un mod ingenios la o rată de 4,7380 lei, în loc de 4,4093 (rata din prima zi lucrătoare a Băncii Centrale Europene, rată obligatorie până la atingerea pragului minim al accizelor la carburanți în UE), majorând cu 7,45% valoarea colectată în lei. Această rată de schimb originală însemna o acciză de 430 euro/1000 litri calculată la rata de schimb a BCE, cu 100 euro mai mult decât rata minimă reglementată la nivelul UE – având în vedere că TVA se adaugă prețului final și accizei, doar că majorarea de 7 cenți și rata de schimb originală, cu tot cu TVA – contribuia la majorarea cu 12,4 eurocenți/litru de motorină.

România a atins nivelul obligatoriu în UE al accizelor la motorină de 330 euro/1000 litri încă din 01.01.2013, iar la benzină 359 euro/1000 litri încă din 01.01.2011. În aprilie 2014 ambele au fost majorate cu 7 eurocenți/litru (70 euro/1000 litri) reprezentând o creștere cu 21,2% a accizei la motorină de la 330,395 euro/1000 litri la 400,59 euro/1000 litri, iar pentru benzina fără plumb reprezintă o creștere cu 19,4% a accizei de la 359,59 euro/1000 litri la 429,59 euro/1000 litri. Această majorare a adus o creștere de minimum 6,5% a prețului final al carburanților! Rata de schimb originală a mai adăugat aproximativ 3% la prețul final al carburanților.

Prevederile Directivei 96/2003 se aplică în alte 6 țări membre ale Uniunii Europene, unde există practica returnării accizelor la motorină pentru utilizatorii profesioniști, fără încadrarea acestei proceduri la ajutor de stat. Statul nu dă nimic de la el, ci îi restituie utilizatorului (doar pentru autovehiculele eligibile menționate la Art. 7 al Directivei) o sumă din cea plătită deja de utilizator statului, fără ca valoarea plătită de utilizator, considerând și rambursarea, să coboare sub pragul minim al accizei la nivel european: în 2014, în Ungaria acciza ce putea fi recuperată era de 17 forinți/litru (0,055 euro/litru sau 55 euro/1000 litri), din 2015 în Ungaria era 11 forinți/litru (0,035 euro/litru sau 35 euro/1000 litri), Spania 48 euro/1000 litri, Slovenia 74,88 euro/1000 litri, Italia 214 euro/1000 litri, Belgia 76,3 euro/1000 litri, Franța 47,4 euro/1000 litri.

Transportatorii români pot alimenta din Ungaria unde prețul motorinei net, fără TVA, și cu acciza recuperată este mai mic decât în România. La fel și în Austria, unde prețul motorinei net, fără TVA, este mai mic decât în România, iar TVA-ul se recuperează ușor.

Totodată, începând cu 2014, toți operatorii de transport rutier, la schimbarea de vehicule noi sau second-hand, au cumpărat autovehicule cu rezervoare mai mari, de peste 800 litri până la 1.200 litri (pot fi de până la 1500 litri legal) și pot alimenta la Viena pentru un traseu până la Constanța și înapoi la Viena.

UNTRR atrage atenția autorităților că schema de rambursare a accizei suplimentare a funcționat cu dificultate, întrucât toți transportatorii rutieri români care operează curse internaționale alimentează în afara țării, iar cei din zonele de frontieră, chiar dacă nu fac transport internațional, au preferat să alimenteze în afara țării, iar transportatorii străini în tranzit au renunțat complet la alimentări cu carburant în România, sumele restituite reprezentând sub 3% din bugetele de peste 600 milioane lei alocate teoretic anual, în practica pe fluxul de lichidități al Ministerului Finanțelor sumele alocate în bugetele reale fiind disponibile la început de an și spre final de an la nivel de 2-3% din bugetele teoretice.

În 2014, din bugetul estimat de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 milioane euro, doar în luna decembrie au fost făcute plăți, când au fost plătite 7 cereri de rambursare în valoare totală de 180.844 lei, aproximativ 40.000 euro, adică 0,45%.

În perioada ianuarie – decembrie 2015, s-au restituit numai 15,52 milioane lei (3,43 milioane euro) către transportatori, sumă aferentă pentru 615 de cereri, deși bugetul estimat pentru acest an a fost de 626,5 milioane lei (140,8 milioane euro) – procentual 2,478%!

În perioada ianuarie – decembrie 2016, s-au restituit numai 24,18 milioane lei (5,4 milioane euro) către transportatori, sumă aferentă pentru 947 de cereri, deși bugetul estimat pentru acest an a fost de 626,5 milioane lei (140,8 milioane euro) – procentual 3,85%!

Sugerăm statului să restituie TVA ușor și predictibil românilor și străinilor și astfel să atragă consum de carburant în România și să colecteze aceeași acciză de azi și TVA, dar de la un volum mai mare. Astăzi statul câștigă din ce nu restituie, abordare care va duce la o reducere a volumelor spre bucuria vecinilor și spre tristețea românilor.

