83% dintre zborurile ryanair au ajuns la timp în iulie

Ryanair, compania aeriană Nr. 1 a Europei, astăzi, 10 august, a publicat statistica lunară care confirmă Ryanair drept compania aeriană Nr. 1 în ceea ce privește atenția pentru călători:

83% din69,000de zboruri operate în iulie au ajuns la timp (scădere ușoară cauzată de vremea instabilă și întârzierile operatorilor de trafic aerian)

Doar2plângeri la 1,000 clienți

Mai puțin de 1 plângere pentru bagaj la 1,000 de clienți

Peste99% dintre plângeri au primit un răspuns în 7 zile

Robin Kiely, Ryanair, a declarat:

“Ryanair a transportat12.6 milioane de clienți în iulie, cu 83% dintre zboruri ajungând la timp. Am mai sărbătorit clientul cu numărul 1 miliard, de la primul nostru zbor în 1985 și am devenit prima companie aeriană din UE care a transportat 1 miliard de pasageri. Cu rețeaua noastră de rute, în continuă expansiune, dar și îmbunătățirile Anului 4 al programului “Always Getting Better” , Ryanair continuă să ofere mult mai mult decât doar tarifele cele mai mici din Europa.”

Iulie 2016 2017 Zboruri la timp 85% 83% Plângeri la 1,000 pax 1.61 2.06 Plângeri pentru bagaje la 1,000 pax 0.60 0.66 Plângeri cu răspuns în 7 zile 99% 99%

