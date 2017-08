Asigura-ti castigul provizoriu folosind optiunea Cash Out

Atunci cand plaseaza un pariu/bilet online, clientii acelei case de pariuri isi spun ca “ori e alba, ori e neagra”, sau, cu alte cuvinte, ori vor asista la un pariu castigator, ori isi vor pierde banii alocati acelui pariu.

Doar ca situatia poate deveni si gri, nu doar alba sau neagra. Astfel, majoritatea caselor de pariuri ne ofera butonul Cash Out (Inchide pariul). Acest buton este folosit live, insa se poate accesa si pre-live, in cazul in care vrei sa-ti retragi castigurile obtinute pana in acel moment pentru acel meci/bilet sau in cazul in care doresti sa-ti minimizezi pierderile.

Cand este bine sa apasam butonul Cash Out?

Stim, este greu sa decizi pentru incasarea banilor castigati pana in acel moment, mai ales daca te afli pe profit, iar meciul merge in directia dorita de tine. Doar ca in orice moment lucrurile pot lua o intorsatura neplacuta si, de unde erai sigur pe faptul ca pontul va fi castigator fara probleme, te trezesti cu un rezultat surprinzator pe finalul meciului, care iti taie tot entuziasmul avut pana atunci. Am patit si noi asta de mai multe ori.

Din pacate, in multe randuri am crezut ca nimic imprevizibil nu se mai poate intampla, insa nu am avut dreptate, iar imprevizibilul s-a produs. Astfel, recomandam sa nu risti inutil doar din dorinta de a castiga intreaga suma inscrisa cand plasezi pariul pre-live. Mai devreme sau mai tarziu te-ai putea confrunta si tu cu astfel de dezamagiri. Astfel, ideal ar fi daca ai inchide pariul cand vei atinge 70% din castigul total.

Incearca si tu Cash Outul Partial

In cazul in care doresti sa-ti asiguri castigurile de pana atunci, insa vrei si ca pariul sa ramana “in picioare”, nu este nevoie sa alegi intre cele doua optiuni daca te vei decide sa pariezi la casa online Netbet. Aici, pe langa optiunea de Cash Out o ai si pe cea de “Cash Out partial”. Aceasta iti permite sa retragi o parte din castigurile avute pana in acel punct al meciului, miza ramasa permitandu-ti sa ramai in cursa pentru castigarea pariului. Partea si mai buna este ca tu decizi suma de bani pe care o retragi si, implicit, cea care va ramane “in cursa”.

Netbet este una dintre singurele case de pariuri ce beneficiaza de Cash Out partial, acesta fiind insa doar unul dintre avantajele avute. Pentru a descoperi mai multe te invitam sa accesezi recenzia Netbet de pe Intelbet, probabil cel mai obiectiv site din Romania cand vine vorba despre case de pariuri. Aici iti sunt prezentate informatii despre calitatea cotelor, despre oferta live, respectiv cea pre-live, insa si 3 puncte tari, respectiv 3 puncte slabe ale Netbet.

Tot pe pagina recenziei vei observa doua butoane care iti permit sa scrii anumite pareri sau nemultumiri. Astfel, daca ai remarcat un punct forte/slab al casei de pariuri Netbet, te invitam sa il impartasesti si cu altii, folosind butonul “Adauga feedback”. In cazul in care intampini o problema legata de sectiunea Netbet pariuri, nu ezita sa selectezi butonul “Adauga o reclamatie” si sa specifici problema cu lux de amanunte. Acest format al recenziei il gasesti, de altfel, la toate casele de pariuri licentiate, nu doar la Netbet.

In cazul in care doresti sa compari casele online, acceseaza sectiunile din partea stanga a site-ului. Aici se gasesc clasamente obiective, care cuprind toate casele de pariuri, clasamente alcatuite in functie de diverse aspecte, cum ar fi: calitatea cotelor, a ofertei live si pre-live, popularitatea lor in randul utilizatorilor Intelbet etc. .

Intelbet.ro (site licentiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) incurajeaza parierea responsabila. Promovam parierea ca pe o activitate pur recreativa si nu ca pe o sursa de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.

258 Cititori

loading...