The Economist scrie ca est-europenii incep sa se intoarca acasa. Iata de ce

In Europa se intampla un fenomen la care nu multi s-ar fi asteptat in urma cu ceva ani, cand tarile din estul continentului au aderat la Uniunea Europeana – expatii proveniti de dupa fosta Cortina de Fier incep sa se intoarca acasa.



Motivul este atractia reprezentata de economiile care infloresc in aceste tari si costurile mici de trai, scrie The Economist, care noteaza ca valul de emigranti din Europa de Est a atins varful.

In perioada 1992-2015, nu mai putin de 18 milioane de oameni au plecat, oficial, din Europa de Est, ceea ce inseamna 6% din populatia totala, potrivit cifrelor ONU.

Aceasta tendinta s-a intensificat pe masura ce tarile din regiune au aderat la Uniunea Europeana. Astfel, in loc ca noii membri UE sa se imbogateasca in urma aderarii, acest lucru le-a ademenint lucratorii sa se mute in Europa de Vest.

Sursa citata aminteste de teama britanicilor si francezilor legata de „instalatorii polonezi”, respectiv muncitori din Polonia care ar fi urmat sa genereze o scadere a lefurilor in Franta si Marea Britanie. De altfel, vizita lui Emmanuel Macron din Romania si alte tari central si est europene a avut ca tema principala aceasta chestiune.

Incepand cu anul 2010, emigratia neta a scazut in 9 din cele 11 tari membre UE care provin din fosta lume comunista. Spre exemplu, in Marea Britanie a scazut considerabil migratia neta, anul trecut, si asta nu numai din cauza Brexit, ci si ca urmare a cresterii cerintei pentru forta de munca in estul Europei. Iar cei care se intorc in tarile de origine nu sunt batrani, ci cei tineri care lucreaza, mai scrie sursa citata.

In plus, locurile de munca sunt usor de gasit, noteaza The Economist, care arata ca rata somajului a ajuns la 5,3% in Romania si chiar la un remarcabil 2,9% in Cehia.

73% dintre producatorii maghiari sustin ca nu pot gasi muncitorii de care au nevoie, iar acest lucru face ca salariile sa creasca cu pana la 15 la suta in tara vecina. Totodata, si nivelul taxelor este unul foarte mic comparativ cu Europa de Vest.

De asemenea, preturile mici ale locuintelor ii atrag pe cei care se intorc in marile orase central si est europene, si la fel o face si costul scazut al nivelului de trai.

Exista insa si alte motive decat cele financiare. Unul ar fi familiile ramase acasa, altul – posturile mai bune pe care le pot ocupa in tara natala decat in strainatate. Si, nu in ultimul rand, mai exista o cauza: un simt al optimismului patriotic. Astfel, mai scrie sursa citata, occidentalii care se tem ca est-europenii vor continua sa le „inunde” tara trebuie sa tina minte ca multi dintre ei isi iubesc, de asemenea, propria patrie.

