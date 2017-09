Proiectul Internațional „CareerProgramme – Going Beyond Borders” Erasmus+ A Ajuns La Final

Evenimentul de încheiere al proiectului realizat în colaborare deFundația OTP Fáy András din Ungariași Fundația Dreptul la Educație din România, „CareerProgramme – Going Beyond Borders” din cadrul proiectului Erasmus+, a avut loc la centrul educațional OK Center din Budapesta, la începutul lunii august. Proiectul, desfășurat pe parcursul a doi ani cu rezultate remarcabile,se va încheiaoficial la sfârșitul lunii august.

Pe parcursul derulării „CareerProgramme – Going Beyond Borders” (finanțat de Uniunea Europeană), printr-un parteneriat strategic, între 1 septembrie 2015 – 31 august 2017, profesioniștii Fundației OTP Fáy András au dezvoltat OK Career Programme, ce oferă soluţii concrete tinerilor pentru rezolvarea nevoilor identificate pe piaţa forţei de muncă. Modulul de formare inovator și interactiv, bazat pe metodologia de auto-dezvoltare, este format din mai multe componente:

CareerSchool, pentru elevi cu vârste cuprinse între 13-14 ani;

CareerCoach, pentru elevi cu vârste cuprinse între 17-18 ani.

Scopul acestor module de formare constă în accentuarea conștiinței de sine a elevilor, astfel încât, pe baza abilităților și a competențelor personale, să poată identifica cele mai potrivite oportunități de carieră. OK Career Programme este disponibil nu numai pentru elevii din Ungaria, dar și pentru copiii și tinerii din România. În urma unui studiu care a fost realizat în țară cu scopul identificării nevoilor și dorințelor elevilor, trainerii Fundației Dreptul la Educație au desfășurat cursurile și în România. CareerSchool a inclus trei sesiuni de training a câte patru ore fiecare, cu o sesiune de consiliere parentală, în timp ce CareerCoach a înglobatpatru sesiuni de training a câte patru ore.

În cei doi ani, 950 de tineri au participat la cursurile de orientare în carieră, dintre care 500 de elevi de gimnaziu din Ungaria și 450 din România. Totodată, mai multe grupuri de elevi s-au înscris deja pentru următorul an școlar. Astfel, este garantată continuarea modulelor, ținând cont de nevoile elevilor. Cursurile de orientare în carieră sunt apreciate atât de către elevi, cât și de către profesori, de organizațiile civice care lucrează cu tineri și de asociațiile profesionale care au sugerat,în cadrul evenimentelor anterioare, nevoia de a continua aceste activități care vin în completarea programei școlare.

László Diósi, președintele Fundației Dreptul la Educație, dorește de asemenea continuarea proiectului, declarând: „Proiectul nu doar că va continua, dar se va dezvolta cu vigoare. Acest proiect a fost punctul de plecare pentru deschiderea centrului nostru educațional din București, pe care îl vom inaugura în viitorul apropiat. Așadar, în curând, vom putea să primim elevi în propria noastră instituție. Bineînțeles, în paralel, trainerii noștri vor continua să predea în restul țării, în încercarea de a ține pasul cu cererea tot mai mare din partea școlilor din întreaga țară pentru cursurile de carieră. Sperăm să putem oferi aceste traininguri și în limba engleză cât mai curând, întrucât Career Programme are o versiune adaptată pentru elevii din Ungaria și una pentru elevii din România, care a fost tradusă în engleză.În viitor, adiacent activităților curente ale fundației Dreptul la Educație vom aborda și alte arii: cunoștințe și aptitudini antreprenoriale și abilități manageriale.”

