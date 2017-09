Brexit goneste firmele straine din Marea Britanie. Nemtii sunt primii care isi fac bagajele

Firmele germane prezente pe piata din Marea Britanie sunt decise sa se retraga, pe fondul unor neintelegeri tot mai mari survenite in procesul de negociere Brexit.



Presedintele Camerei de Industrie si Comert din Germania (DHIK), Martin Wansleben, a explicat ca perspectiva unor bariere in relatiile comerciale dintre cele doua parti a dus deja la o limitare a investitiilor facute de firmele germane in Marea Britanie, anunta Daily Sabah.

Intr-o declaratie comuna, seful DHIK si presedintele Camerei de Comert a Marii Britanii au cerut negociatorilor din ambele tabere sa asigure o mai mare claritate in modul in care se vor derula viitoarele realtii comerciale intre cele doua piete.

„Mediul de faceri este foarte ingrijorat de impactul pe care Brexit il va avea”, a explicat Wansleben, care a amintit ca separarea ar putea genera un val suplimentar de proceduri birocratice si timpi de asteptare mai mari in efectuarea livrarilor.

„Termenii iesirii Marii Britanii din Uniune sunt neclari. O mare parte din membrii DHIK au anuntat deja retragerea unor investitii din Regatul Unit pe fondul aparitiei unor bariere comerciale in urma Brexitului”, a confirmat presedintele Camerei de Comert si Industrie din Germania.

Discutiile pe tema divortului dintre Marea Britanie si blocul comunitar au fost reluate la inceputul acestei saptamani, dar piedicile intalnite in procesul de negociere ramn la fel de mari, tema facturii pe care Regatul Unit trebuie sa o achite UE in caz de separare dominand inca procesul negocierilor.

Sursa: Business24.ro

