BusinessMark: Specialiștii în resurse umane, din țară și străinătate, se reunesc pentru două zile la București

Specialiștii în resurse umane, din țară și străinătate, se reunesc pentru două zile la București

S-a dat startul înscrierilor la cea de-a patra ediție a evenimentului „Operational HR”;

Conferința este dedicată managerilor și directorilor de resurse umane, specialiștilor în salarizare, fiscalitate și payroll, consultanților, avocaților cu expertiză în payroll, directorilor generali și antreprenorilor.

BusinessMark anunță organizarea conferinței „Operational HR”, ce va avea loc pe 21-22 septembrie la Hotel Radisson Blu, București. Evenimentul reunește specialiști cu experiență la nivel național și internațional, care vor aborda teme legate de operațiuni și procese organizaționale.

În prezent, reprezentanții în HR au oportunitatea de a conduce departamente capabile să se dezvolte într-o lume mereu conectată, în care abordările tradiționale sunt înlocuite de viziuni emergente și soluții proactive. Astfel, conferința de anul acesta cuprinde discuții despre reinterpretarea standardelor de performanță, transformarea organizațională și capacitatea angajaților și angajatorilor de a se adapta, într-o lume în care schimbarea este noua certitudine.

Agenda cuprinde și alte subiecte de interes: managementul motivării și metode de gestionare a performanței, adaptarea proceselor operaționale de HR la provocările contextului economic și social autohton, optimizarea costurilor financiare, dezvoltarea unor companii sustenabile, valorificarea capitalului uman, inteligența artificială, modalități de păstrare a angajaților, inovații în sfera digitală a departamentelor de resurse umane, talent management, procese strategice, sistemice și deliberate care identifică liderii potențiali.

„Evenimentul Operational HR transformă Bucureștiul în locul de întâlnire al liderilor în resurse umane. Ne face plăcere să avem invitați speakeri cu o experiență semnificativă în domeniu, care vor accentua latura umană a operațiunilor și proceselor organizaționale.”, a declarat Ioana Marin, Event Project Manager, BusinessMark.

Timp de două zile, participanții au oportunitatea să interacționeze cu următorii speakeri:

BASAV RAY CHAUDHURI – Change Leader, Transformation & Strategy Mentor, Executive Coach

– Change Leader, Transformation & Strategy Mentor, Executive Coach OLGA BOTUȘAN – EMEA HR Director, STEFANINI

– EMEA HR Director, STEFANINI GINA CRUCER U – Group Performance & Rewards Manager, KMG lNTERNATIONAL

– Group Performance & Rewards Manager, KMG lNTERNATIONAL MALVIKA LUPOAIE – HR Business Partner, HUAWEI

– HR Business Partner, HUAWEI LAVINIA ALEXIE – HR Manager, PHILIP MORRIS ROMANIA

– HR Manager, PHILIP MORRIS ROMANIA ANDREEA GEORGESCU – Head of Human Resources, MAZARS ROMÂNIA

– Head of Human Resources, MAZARS ROMÂNIA VIOLETA BALINT – HR Manager, HUTCHINSON

– HR Manager, HUTCHINSON IOANA HARANGUȘ – HR Director, VINCON

– HR Director, VINCON MIHAELA DRUGĂ – Membru al Directoratului, SIGNAL IDUNA

– Membru al Directoratului, SIGNAL IDUNA ADELA PREDESCU – HR Manager, RADISSON BLU

– HR Manager, RADISSON BLU CORINA GHIAȚĂU – Organizational Development Manager, ORANGE

– Organizational Development Manager, ORANGE ANA ALDEA – HR Lead, BRISTOL-MYERS SQUIBB

– HR Lead, BRISTOL-MYERS SQUIBB DANA CIUCĂ – HR Director, ISS FACILITY SERVICES

HR Director, ISS FACILITY SERVICES MARIAN HANGANU – Sales Manager, ROMANIAN SOFTWARE

– Sales Manager, ROMANIAN SOFTWARE LAURA PREDOI – HR Manager, AVITECH

– HR Manager, AVITECH IRINA IGNĂTESCU – HR Director, G4S

– HR Director, G4S CARMEN BĂRBULESCU – HR Plant Manager, ADIENT AUTOMOTIVE

– HR Plant Manager, ADIENT AUTOMOTIVE MIRONA GHERMAN – Workplace Solutions Analyst, Office Agency, COLLIERS INTERNATIONAL ROMÂNIA

– Workplace Solutions Analyst, Office Agency, COLLIERS INTERNATIONAL ROMÂNIA ARIADNA ȘUTAC – Executive Manager HR, ABB

– Executive Manager HR, ABB ELENA BADEA – Managing Director, VALORIA

– Managing Director, VALORIA LEONARD RIZOIU – Managing Director, LEOHR

– Managing Director, LEOHR Reprezentant BOOKSTER

Invitatul special al acestei ediții este KATHRIN KÖSTER – Professor of Leadership and International Management, Heilbronn University; Founder, Köster + Partner, care va vorbi despre HR sustenabil, satisfacția angajaților, incluziune și diversitate.

În plus, cele două zile de eveniment cuprind două workshop-uri:

HR SPEAKS BUSINESS – HR REPORTING & BUSINESS METRICS – PwC România

În cadrul primului workshop, OANA MUNTEANU – Senior Manager, PwC România va aborda următoarele subiecte: de la obiective strategice la obiective de resurse umane, definirea și calcularea indicatorilor cheie de performanță legați de capitalul uman și comunicarea mesajelor cheie prin rapoarte/ prezentări de impact.

SUCCESUL ÎN SECOLUL 21 – O CĂLĂTORIE PE CELE 5 TĂRÂMURI – KPMG România

CLAUDIA STAN – Manager, People Services, KPMG Romania, RALUCA FRĂȚILĂ – Senior Manager, Culture Change Responsible, KPMG Romania și IRINA RUBELI – Senior Manager, Culture Change Responsible, KPMG Romania vor pune accent pe schimbările care afectează organizațiile și vor construi cele cinci tărâmuri ale modelului Five lands: The Mindset Land, The Artgineer Land, EQ Land, Sustainability Land, I21Land.

Înscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de înregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark și trimiterea acestuia la office@business-mark.ro.

Despre BusinessMark

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark își propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare.

