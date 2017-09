Siegfried Mureșan: Măsurile Guvernării PSD – ALDE scumpesc creditele imobiliare

„Măsurile Guvernării PSD – ALDE din ultimele luni, prin care au încurajat consumul cu prețul tăierii investițiilor și al creșterii deficitului, încep deja să-i ardă la buzunar pe români și duc la creșterea dobânzilor pentru creditele imobiliare din cauza inflației bruște pe care o generează.

Guvernul României funcționează după dictonul «dăm cu o mână, luăm cu două». Actualul guvern a triplat deficitul bugetar și a tăiat investițiile publice pentru a cheltui toți banii pe măsuri de încurajare a consumului (creșterea bruscă a salariului minim pe economie, creșterea salariilor din sectorul bugetar, tăierea TVA etc.). Aceste măsuri, cumulate, sunt nesustenabile pe termen mediu și lung și deja au început să apară primele efecte secundare ale economiei bazată strict pe consum: România a înregistrat în iulie 2017 o rată anuală a inflației de 1,4%. Într-o economie stabilă, 1,4% ar fi o rată bună, dar România vine după ani buni de inflație negativă urmați de o rată de 0,1%, iar creșterea ratei inflației este mult prea bruscă. Cu atât mai mult cu cât datele Băncii Naționale ale României și ale Comisiei Europene publicate la început de an prognozează o rată a inflaței de 3% – 3,2% pentru 2018. Este foarte probabil, însă, ca inflația să crească și mai mult decât o estimează prognozele de la început de an. Guvernul a anunțat, luna trecută, că intenționează să crească acciza la combustibil cu 32 de bani / litru până la 1 octombrie 2017, iar o scumpire a combustibilului afectează direct prețul tuturor bunurilor și serviciilor, astfel că trebuie să ne așteptăm ca rata inflației în 2018 să sară de 3,5%. Aceste creșteri bruște nu vor face decât să scadă puterea de cumpărare a românilor, altfel spus, banii obținuți din creșterea salariilor dispar în creșterea inflației.

Mai grav este că o creștere a ratei inflației duce și la creșterea ratei dobânzii la creditele ipotecare deoarece creșterea ratei inflației afectează direct dobânda la care se împrumută băncile românești între ele. Creșterea dobânzii de împrumut duce automat la creșterea indicelui ROBOR deoarece acesta este calculat zilnic de BNR ca o medie a cotațiilor de împrumut practicate de 10 bănci selectate de banca centrală. Or, indicele ROBOR este parte componentă a ratei dobânzii pentru creditele ipotecare, inclusiv pentru creditele tip «Prima casă». Orice persoană care are un credit ipotecar știe că dobânda pe care o plătește este formată din rata fixă impusă de bancă și din indicele ROBOR cu scadență la 3 sau 6 luni. Or, crescând indicele ROBOR, crește automat și rata dobânzii la creditul imobiliar.

Acest lucru s-a întâmplat deja. Indicele ROBOR cu scadență la 6 luni a crescut, în septembrie, la 1,13%, cu 0,07% mai mult față de luna trecută. Este cel mai ridicat nivel din februarie 2016. Cu alte cuvinte, românii deja plătesc o dobândă mai mare la creditele imobiliare față de luna trecută din cauza inflației generate de măsurile guvernelor PSD – ALDE. Indicele ROBOR este așteptat să crească și mai mult anul viitor când rata inflației va trece de 3%, conform prognozelor, deci trebuie să ne așteptăm la creșterea ratelor pe care le plătim la bănci.

Așadar, românii trebuie să știe că, dincolo de emfaza cu care anunță tot soiul de măriri, Guvernul PSD – ALDE a tăiat investițiile, a crescut deficitul bugetar și a risipit creșterea economică pe care a înregistrat-o țara noastră pe măsuri de creștere a consumului. Acum pregătește scumpirea combustibilului, taxe noi pentru mediul privat, adică tocmai acela care a generat creșterea economică bună, și, odată cu majorarea bruscă a ratei inflației (deci o scumpire generală a prețurilor), și creșterea ratei dobânzilor la creditele imobiliare. Atât au durat «laptele și mierea»din programul de guvernare PSD – ALDE: creșterile salariale din mediul public își vor anula efectul odată cu creșterea inflației și cu scumpirea creditelor, iar salariile din sectorul privat vor valora chiar mai puțin deoarece sectorul privat nu s-a bucurat de creșterile salariale din sectorul public. Creșterea productivității economiei este singura cale de creștere durabilă a salariilor, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat.”

