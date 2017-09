Cargo-partner va deschide Centrul iLogistic din Sofia in 2018

cargo-partner construiește un centru logistic modern lângă aeroportul din Sofia, programat să se deschidă la începutul anului 2018. Investiția de 30 de milioane de leva (peste 15,3 milioane de euro) va crea peste 20 de locuri de muncă noi.

Furnizorul internațional de transport și servicii info-logistice, cargo-partner, intenționează să construiască un nou centru logistic în Sofia, Bulgaria, ca parte a investițiilor strategice ale companiei în consolidarea capacităților sale de depozitare la nivel mondial. Noul centru logistic va conține 22.000 de sloturi pentru paleți pe mai mult de 16.500 m2 de spațiu de depozitare, precum și 2.000 m2 de spații de birouri. Această nouă unitate va fi adăugată depozitului de 10.000 m2, care funcționează din 2015. Locația de lângă aeroportul din Sofia oferă legături directe către stația de metrou și linia de cale ferată, precum și accesul facil la autostrăzile Trakia (A1) Hemus (A2) și Struma (A3).

Depozitul va fi special adaptat și pentru depozitarea mărfurilor și a pieselor de schimb supradimensionate, precum și pentru mărfurile valoroase sau sub supraveghere vamală. Cladirea va avea un interval de temperatură cuprins între +5 și + 25 ° C și va conține o zonă specială pentru depozitarea alimentelor și a altor produse sensibile la temperatură, cu o temperatură cuprinsă între +10 și + 20 ° C. Serviciile cu valoare adăugată oferite la noul depozit vor include ambalarea, etichetarea, livrarea și returnarea mărfurilor.

Stefan Krauter, CEO cargo-partner, afirmă: „După începerea construirii Centrului nostru modern de iLogistică de lângă aeroportul din Vienna, noul depozit din Sofia este următorul pas important în extinderea capacităților logistice din întreaga Europă”.Anton Stoykov, Directorul General cargo-partner Bulgaria, adaugă: „Folosim cele mai noi tehnologii logistice și echipamente de cea mai bună calitate pentru a oferi clienților noștri nu doar spațiu de stocare, ci și o soluție logistică complet integrată și adaptată cerințelor lor”.

Alte investiții logistice actuale ale cargo-partner includ extinderea recentă a depozitului companiei în Dunajska Streda, Slovacia, până la un total de 20.000 de sloturi pentru paleți, deschiderea planificată a unui centru logistic cu peste 6.000 de sloturi de paleți în Hamburg,

Germania în octombrie 2017 și construirea unui nou depozit cu 20.000 de sloturi de paleți în Ljubljana, Slovenia, în 2018.

Deschiderea centrului de logistică din Sofia reflectă angajamentul cargo-partner în promovarea economiei locale și va genera 20 de noi locuri de muncă. Oferind un loc de muncă pentru tinerii profesioniști din industrie, compania se așteaptă să adauge echipei sale noi talente, cunoștințe și abilități.

Vienna, 11 Septembrie 2017

Despre cargo-partner

cargo-partner este o companie privată, furnizor al unei game complete de servicii logistice integrate, care are în portofoliu său servicii de transport aerian, maritim, rutier și soluții de depozitare. Cu peste 30 de ani de experiență în tehnologia informației și optimizarea lanțului de aprovizionare, compania furnizează soluții personalizate pentru o gama largă de industrii pentru a crea beneficii competitive pentru clienții noștri din întreaga lume. cargo-partner a fost fondată în 1983 și a generat un profit de 555 milioane EURO cu 2.588 angajați în 2016.

