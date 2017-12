Supply Chain & Logistics Forum: cum arată sectorul industrial și logistic în 2017 și cum se adaptează managerii noilor cerințe?

BusinessMark lansează o nouă ediție „Supply Chain & Logistics Forum”

Evenimentul este dedicat directorilor generali, operaționali, logistică, financiari, comerciali, de vânzări, managerilor lanțurilor de aprovizionare, dar și coordonatorilor de distribuție și transport

BusinessMark anunță organizarea conferinței „Supply Chain & Logistics Forum”, ce va avea loc pe 26 septembrie la Hotel InterContinental, București. Evenimentul reunește profesioniști, din țară și străinătate, ce ocupă poziții cheie în sectorul industrial și logistic.

Printre subiectele de discuție enumerăm: rute flexibile și alternative pentru accesul pe noi piețe, facilități imobiliare și logistice, optimizarea costurilor prin eficientizarea proceselor și a comunicării în lanțul de aprovizionare, cele mai noi aspecte legale și oportunități financiare, capacități de raportare în timp real, digitalizare și automatizare sau provocări specifice comerțului online la nivel de supply chain.

„Într-un mediu de business din ce în ce mai volatil, reprezentanții lanțurilor de aprovizionare sunt constrânși să se adapteze constant noului val de schimbări. În acest context, managerii trebuie să înțeleagă ce este diferit și cum să acționeze. Credem că acest eveniment va veni în întâmpinarea nevoilor ce țin de gestiunea lanțurilor de aprovizionare și logistică.”, a declarat Daniel Drăgan, Managing Partner BusinessMark.

Participanții au oportunitatea să interacționeze cu următorii speakeri:

ALEXANDRU CRĂCIUN , Director Comercial, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Logistics and Operations Senior Consultant, Sfera Business

, Director Comercial, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Logistics and Operations Senior Consultant, Sfera Business PAUL NIȚĂ , Vicepreședinte ARILOG, Site Manager, XPO Supply Chain

, Vicepreședinte ARILOG, Site Manager, XPO Supply Chain IOAN ADRIAN DRAGOMIR , Distribution Director, Selgros Cash&Carry

, Distribution Director, Selgros Cash&Carry CĂTĂLIN CÎRNARU , Supply Chain Manager, Flanco Retail

, Supply Chain Manager, Flanco Retail DANIEL DRĂGUȘIN , Demand Planning Manager, Ursus Breweries

, Demand Planning Manager, Ursus Breweries VICTOR DĂNILĂ , Supply Chain Manager, Orkla Foods România

, Supply Chain Manager, Orkla Foods România LAURENȚIU DUICĂ , Associate Director Industrial Agency, Colliers International

, Associate Director Industrial Agency, Colliers International CIPRIAN SÎRBU , Logistics Director, Vivre CEE

, Logistics Director, Vivre CEE SORIN SPIRIDON , Manager, Ensight Management Consulting

, Manager, Ensight Management Consulting ROXANA NEATU , Director Filiala București, Thyssenkrupp Materials România

, Director Filiala București, Thyssenkrupp Materials România MIHAI PETRE, Senior Manager, Servicii consultanță vamală, Deloitte România; Membru fondator AEO Forum

JORDI TORRENT, Strategy Director, Port of Barcelona și ISIK BICER, Dept. of Technology & Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam – Assistant Professor of Supply Chain Management au acceptat invitația de a participa în calitate de invitați speciali la cea de-a doua ediție a evenimentului.

În plus, agenda cuprinde un workshop ce va fi susținut de ORTEC. SZABOLCS BALÁZS, Regional Manager, ORTEC Central and Eastern Europe va vorbi despre optimizarea lanțului de aprovizionare în contextul în care mediul de afaceri devine din ce în ce mai complex, iar presiunile economice sunt frecvente.

Evenimentul „Supply Chain & Logistics Forum” este organizat de BusinessMark alături de: ARILOG, Asociația Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS, Asociația Operatorilor Economici Autorizați – AEO FORUM, Biroul de Traduceri Champollion, Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria-România. Partenerii media ai conferinței sunt: AGERPRES, transport-business.ro, mtcmagazin.ro, angajatorulmeu.ro, traficmedia.ro, marketwatch.ro, financialmarket.ro, constructiv.ro, retail-news.ro, NewMoney, Curierul Național, MoneyBuzz, Jurnalul de Afaceri, FEMEI ÎN AFACERI, Business24, Ziare.com, Manager Express, Gazetadeștiri, Săptămâna Financiară, Debizz, Global Manager, PortalManagement, Energynomics, Financiarul.ro, Roportal, Calendar Evenimente, PRBox, Rbeconnect, Vox Capital, Transilvania Business, Revista Valoarea, Bucuresteni.ro, MLM News, Startups.ro, Administratie.ro, MediaRabbit, Chalbert, FinZoom.ro.

Înregistrarea la eveniment se va face prin completarea formularului online, disponibil pe site-ul BusinessMark și trimiterea acestuia la office@business-mark.ro.

Despre BusinessMark

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark își propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare.

