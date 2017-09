UNTRR solicită Guvernului reluarea schemei de rambursare a supraaacizei

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția că prețul motorinei a crescut cu 20 de bani în perioada 29 august – 15 septembrie 2017, în pofida asigurărilor Guvernului că prețul motorinei nu va crește în condițiile majorării accizei. Astfel, UNTRR solicită Guvernului reluarea schemei de rambursare a supraaacizei.

Conform calculelor UNTRR, în urma majorării accizei la carburanți, costul motorinei în România va ajunge la 0,89 euro/litru fără TVA, nivel mult mai ridicat decât în țările din jur.

Astfel, transportatorii rutieri români care merg în Germania vor alimenta în Austria, unde TVA de 20% este ușor recuperabil, iar prețul motorinei fără TVA va fi mai mic decât în România (conform cifrelor oficiale nivelul este de 0,88 euro/litru fără TVA, dar în realitate există motorină chiar și mai ieftină cu 2-4 eurocenți pe litru la stații publice).

Transportatorii rutieri români care merg în Italia vor alimenta motorină în Slovenia, de unde se recuperează TVA de 22% și acciză de 10 eurocenți per litru, costul ajungând să fie de 0,78 euro/litru după recuperarea TVA și a accizei suplimentare.Cei care merg în Bulgaria și Grecia alimentează în Bulgaria, iar transportatorii rutieri care fac transport extracomunitar alimentează în țările vecine – Serbia, Moldova, Ucraina.

Cei care fac transporturi de marfă din Turcia spre alte țări, alimentează la ieșirea din Turcia motorină fără taxe.

Transportatorii din România de lângă frontiere alimentează în țările învecinate, la fel și firmele care operează curse cu destinații în apropiere de frontiere.

În Ungaria, deși prețul la pompă este mai mare decât în România, prin recuperarea TVA de 27% la 60 de zile, fără nicio zi întârziere, și a accizei suplimentare – între 2 și 5,5 eurocenti per litru (la fiecare 6 luni în Ungaria aceste cifre pot varia între 2 – 3,5 – 5,5 eurocenti per litru, la fel ca și valoarea accizei care este de 358 euro/1000 litri când prețul barilului de petrol este peste 50 dolari și 390 euro când prețul barilului de petrol este sub 50 dolari), prețul final rămâne 0,86 euro/litru, mai scăzut cu 4 cenți decât în România.

Din aceste motive UNTRR reia ideea ca Guvernul României să se preocupe de creșterea atractivității alimentării cu motorină în România, pentru ca majorarea accizei să nu producă efecte asupra populației, aceasta neputând deduce TVA, și asupra transportatorilor rutieri ce operează rute interne, care dacă nu vor putea recupera parte din acciza, vor crește obligatoriu tarifele pentru populație pentru transport persoane și mărfuri, iar comercianții vor specula aceste momente și vor adăuga majorări suplimentare la raft.

Astăzi, acciza în România este de 330 euro/1.000 litri, la fel ca în Luxemburg, iar TVA de 19%, apropiat de 17% din Luxemburg, iar pentru a crește volumul de vânzări de carburant, România ar trebui să ramburseze TVA într-o manieră simplă și predictibilă tuturor utilizatorilor profesioniști.

Creșterea accizei cu 7 eurocenți, fără o majorare a prețului, ar fi fost tehnic posibilă ținând cont că în România motorina și benzina sunt mai scumpe cu 5 eurocenți per litru față de alte state europene cu productie de petrol, dar era puțin probabil ca petroliștii să absoarbă această majorare de cost și să își reducă marjele comerciale, în loc să transfere acest cost suplimentar imediat către clienți.

