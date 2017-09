Sufar de o boala extrem de rara, CANCER ocular! Te rog, SALVEAZA-MA!

Pestrea Roxana – Anays este o fetita de doar 3 anisori (din Racari de Jos, Jud.Dolj) care sufera de Rabdomiosarcom Embrionar, grad histologic 3. De fapt, este o cumplita tumoare maligna, CANCER ocular, care se manifesta la nivelul muschilor, in cazul Roxanei la muschiul pleoapei.

Totul a inceput anul trecut in luna Decembrie cand i-a cazut o parte din pleoapa stanga. A fost la mai multi medici din partea carora a primit un tratament care nu a avut nici un efect, nici un rezultat. Intre timp pleoapa s-a umflat foarte tare incat sfatul medicilor a fost sa i se faca un CT.

In luna Ianuarie 2017, in urma mai multor analize si investigatii de specialitate i s-a pus diagnosticul de Hemangiom palpebral stang, si s-a recomandat o operatie de embolizare si extirpare chirurgicala. Operatia a avut loc in 16 Martie, in Bucuresti. Intre timp s-a asteptat rezultatul biopsiei, care a cazut ca un traznet peste parinti, Roxana suferea de o boala extrem de rara si cumplita, Rabdomiosarcom Embrionar.

Medicii din Romania le-au recomandat parintilor sa inceapa tratamentul de urgenta in afara tarii, boala fiind extrem de rara nu se putea trata in Romania. In felul acesta Roxana a ajuns in Turcia in data de 21 Aprilie, la Spitalul Koç University Hospital din Instambul. Din pacate, medicii de aici au reconfirmat diagnosticul primit in Romania.

Imediat dupa ce a ajuns in Turcia, Roxana a fost supusa unui set complex de analize care au costat 10.000 de euro. In urma acestor analize, s-a stabilit ca aceasta va avea nevoie de un tratament de 1 an de zile si inca 5 ani va fi tinuta sub observatie.

Costul intregului tratament de chimioterapie, radioterapie, analize si spitalizare costa 104.930 de euro. Din aceasta suma, 45.200 de euro au fost acoperiti de ,,Fundatia Mereu Aproape” si 10.000 de euro de catre domnul Gigi Becali.

Mai este nevoie de inca 50.000 de euro, pentru a putea acoperi toate costurile de tratament.

Medicii i-au dat Roxanei sanse foarte mari de vindecare. Din pacate insa, toate fondurile disponibile pentru tratament au fost cheltuite deja. Este nevoie urgenta de restul sumei, de 50.000 de euro, pentru ca tratamentul sa poata fi continuat si finalizat.

Aceasta suma este enorma pentru parintii Roxanei, de aceea are nevoie de ajutorul nostru. Haideti sa ne unim din nou fortele si sa ajutam acest copilas sa poata trai, sa se poata bucura de copilarie, sa se poata bucura de viata!

Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania. Denumire: Asoc. Misiunea Speranta pentru Romania. CUI: 26044485

BCR (Banca Comerciala Romana)

IN LEI: RO 74 RNCB 001813 82799 00003

IN EURO: RO 04 RNCB 0018138279900002

COD SWIFT: RNCBROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Raiffeisen Bank

IN LEI: RO39 RZBR 0000 0600 1204 2338

IN EURO: RO24 RZBR 0000 0600 1218 9757

CODE SWIFT: RZBRROBU

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Banca Transilvania

IN LEI: RO18BTRLRONCRT0365344401

IN EURO: RO65BTRLEURCRT0365344401

COD SWIFT: BTRLRO22

SUCURSALA: Chisineu Cris, jud. Arad

Va rugam sa specificati pentru cine faceti donatia!

Numele tuturor donatorilor vor aparea pe pagina DONATORI

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0749.402.098

Email: infosperanta@gmail.com

Nu sta nepasator, hai sa ajutam!

