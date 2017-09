A Doua Opinie de la Oncologi Romano-Americani pentru Pacientii Romani, Disponibila Online

NEW YORK (29 August 2017), Onconsult LLC (www.onconsult.ro) lanseaza serviciul online pentru a doua opinie in oncologie medicala, prin contributia directa a unora dintre cei mai renumiti oncologi romano-americani. Aceasta platforma unica sprijina atat bolnavii de cancer din Romania, cat si medicii lor curanti, oferind consultanta direct in limba romana.

Onconsult a fost dezvoltat la initiativa Prof. Dr. Doru Paul si a antreprenoarei Monica Rotaru. Echipa de medici oncologi romano-americani deserveste prima si singura platforma de consiliere in oncologie medicala la distanta pentru pacientii si oncologii din Romania. Comunitatea de talente medicale de top din diaspora americana va sprijini pacientii cu cancer si medicii lor curanti, iar lansarea unui serviciu online, incepand din toamna, continua o linie atat de necesara bolnavilor de cancer care au deja un diagnostic si vor o a doua opinie.

Pacientii pot participa la o video-consultatie in doar 48 de ore, din confortul domiciliului lor. Interactiunea se face in limba romana, dosarul medical este transmis in format electronic, in limba romana, fara a necesita traduceri prealabile, iar indicatiile de tratament oferite au la baza cele mai noi si inovatoare terapii folosite in centrele oncologice din Statele Unite. Ele sunt furnizate intr-un raport scris (romana sau engleza, dupa preferinte), in format electronic, clar, detaliat care poate fi prezentat apoi medicului curant.

