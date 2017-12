P3 România a avut o jumătate de an foarte bună– peste 84.000 m2de reînnoiri și contracte noi de închiriere

P3, investitorul și dezvoltatorul paneuropean de proprietăți logistice, a avut un început foarte bun al anului și un H1 fructuos, demarândconstrucția a trei noi depozite având în total 65.000 m2,și semnândcontracte noi de închiriere și de prelungire de aproximativ 84.000 m2cu unii dintre partenerii săi pe termen lung.

Construcția noilor depozite din parcul logistic P3 Bucharestdecurge foarte bine. În acest an, P3 a început să construiască 65.000 m2 de spații de depozitare în trei clădiri: Depozitul 6 (13.900 m2) a fost finalizat și este complet închiriat de E van Wijk și HOPI. Lucrările la depozitul 9 (10.800 m²) și la depozitul 11 (40.000 m²) sunt avansate și urmează să fie finalizate la sfârșitul acestui an.

P3anunță reînoirea contractului de închirierecu eMag pentru 43.000 m² de spațiu de depozitare. De asemenea, cel mai mare retailer online din România a închiriatun spațiu adițional de15.000 m² într-o nouă clădire, sporind spațiul total închiriat din parc la peste 100.000 m².

“2016 a fost un an foarte bun pentru dezvoltarea business-ului nostru. Doi factori importanți au contribuit la acest lucru: creșterea consumului și diversificarea produselor oferite clienților noștri. Din acest motiv, anul acesta am decis să reînnoim parteneriatul cu P3, extinzând și crescând spațiul nostru închiriat în parcul P3 Bucharest la peste 100.000 m².Continuăm să fim optimiști, anticipând în continuare creșterisemnificative până la finele anului 2017”, spune Iulian Stanciu, CEO al Grupului eMag.

Tibbett Logistics, specialistul în transporturi, intermodale și logistică din România (parte a Keswick Enterprises Group), a semnat un nou contract de închiriere pe termen lung pentru o suprafață adițională de 5.000 de m2. Compania operează un spațiu total de depozitare de 38.400 m2 înparcul logistic P3 Bucharest– oferind o capacitate de aproximativ 44.000 de paleți, plus o mare cantitate zilnică de marfă cross-docked.

„Creșterea investițiilor în industria prelucrătoare și în comerțul cu amănuntul a susținut piața transporturilor și a logisticii din România în ultimii ani. Acest lucru va continua, deoarece PIB-ul țării este în creștere cu rate mai mari decât în restul UE. Tibbett Logistics a investit în echipamente mecanice de manipulare și în hardware IT și a deschis noi unități de depozitare în țară. În plus, am reînnoit parcul nostru de autoturisme cu temperatură controlată/temperatură multiplă pentru operațiunile interne de vânzare cu amănuntul/FMCG și am finalizat o investiție de șase cifre în euro pentru achiziționarea unui alt stivuitor de containere pentru operațiunile noastre de terminale intermodale. Datorită creșterii cererii, suntem în discuții avansate cu P3 cu privire la extinderea în continuare a depozitării noastre înparcul P3 Bucharest„, a comentat David Goldsborough, CEO Tibbet Logistics.

Un alt partener pe termen lung al P3, Macromexeste prezentă în parcul P3 Bucharest de peste 10 ani, și a semnat un contract de prelungire pentru unspațiude depozitare de7.100 m2.

„Am început să ne reinventăm afacerea cândva în 2008. Compania arecâteva strategii cheie, una dintre ele fiind migrarea afacerii noastre de la sectorul bunurilor generice la cel al bunurilor de marcă. Depozitul de la Câmpia Turzii, în care am investit în total aproape 17 milioane de euro, va fi un centru de depozitare și distribuție și va funcționa în mare măsură pentru fabrica de panificație înghețată. De asemenea, va satisface nevoile noastre de depozitare și distribuție în Transilvania, prin înlocuirea centrului actual din Cluj, și va acoperi și nordul Moldovei. Obiectivul nostru este acela de a deveni cel mai important jucător pe piațade înghețată din România în 2018. Suntem încrezători că parteneriatul cu P3 ne va ajuta să atingem acest obiectiv”, spune Dan Minulescu, CEO Macromex.

„Ne bucurăm să vedem că atât de mulți dintre partenerii noștri cheie continuă să își dezvolte operațiunile în parcul P3 Bucharest și anul acesta. Cererea chiriașilor rămâne puternică și vedem o extindere a tipurilor de cerințe pe care le primim pentru parcul nostru, atât din punct de vedere al scopului, cât și al dimensiunii. Am continuat expansiunea parcului și până la sfârșitul anului 2017 vom livra încă 65.000 de metri pătrați în 3 clădiri noi din clasa A, în același timp pregătindu-ne pentru livrări adiționaleîn 2018”, afirmăSînziana Pardhan, Country Head P3 Romania.

P3 are, în acest moment, un total de 319.000 m² în 12depozite din parcul P3 Bucharest. Situat la doar 13 km de centrul orașului, parcul P3 Bucharestse află pe soseaua de centură a orașului, care oferă acces ușor la toate cele 6 districte din București, la Aeroportul Internațional Henri Coanda (22 km) și la autostrada A2. P3 a finalizat în 2016trei clădiri noi înparcul P3 Bucharestși încearcă să se extindă atât în București, cât și în partea centrală și de vest a țării.

