Cel mai eficient tonic impotriva racelii contine otet de cidru

Este un fapt destul de cunoscut cel ca otetul din cidru de mere este benefic pentru sanatate si tratarea diferitelor afectiuni. De asemenea, este mai mult sau mai putin cunoscuta ideea ca tot aceasta bautura te poate ajuta la slabit in doi timpi si trei miscari. In plus, cel mai eficient tonic impotriva racelii contine otet de cidru.

Daca stiai sau nu toate acestea, vei afla in cele ce urmeaza de ce este acest lichid atat de grozav si cum anume poti prepara cea mai buna bautura pentru a scapa de raceala si gripa.

Otetul din cidru de mere este o bautura cu multiple beneficii care te poate proteja foarte bine de gripa si raceli neplacute. Este nevoie de un consum regulat al acestei bauturi ca sa usurezi congestia, digestia si sa previi durerea de gat. In plus, vei fi mult mai ferit din calea alergiilor din sezonul rece.

Otetul din cidru de mere este o infuzie de plante care dispune de abilitatea de a extrage proprietatile din condimentele si plantele pe care le consumi. Vei obtine cu reteta care urmeaza o bautura calda care poseda proprietati antibacteriene, antivirale, antimicrobiene si antifungice.

Si, mai mult decat atat, bautura este grozava si pentru tratarea unui stomac deranjat, a alergiilor de sezon si a simptomelor de sinuzita.

Cum se prepara cel mai eficient tonic impotriva racelii

Este destul de simplu si de rapid de preparat o asemenea bautura. Principalul ingredient este otetul din cidru de mere organic. Cand cumperi asa ceva, asigura-te ca iti vei face provizii pentrugul sezon rece.

Ai nevoie de:

otet din cidru de mere organic

1 ceapa medie

2 linguri de coriandru pudra

….

