Tratament anemie cu 3 bauturi grozave

In cazul in care ai dificultati cu somnul, inima iti bate prea tare atunci cand faci un pic de miscare sau obosesti foarte usor din aceleasi motive, se poate sa suferi de anemie. Aceasta este o afectiune care afecteaza persoanele ce au o lipsa de celule rosii, responsabile pentru transportul oxigenului prin tot corpul. Ai nevoie, in acest moment, de cateva bauturi grozave pentru a trata si invinge anemia.

Incepe sa bei aceste sucuri naturale din plante, legume si fructe pentru a-ti reechilibra nivelul de celule rosii din sange.

Bauturi grozave pentru a trata si invinge anemia

Iata cateva dintre cele mai bune alimente organice eficiente in tratarea anemiei si numai bune de mixat cand vine vorba despre obtinerea de sucuri de consumat zilnic.

Sfecla rosie este o sursa buna de fier.

este o sursa buna de fier. Morcovii au abilitatea de a simplifica absorbtia de fier in organism.

au abilitatea de a simplifica absorbtia de fier in organism. Drojdia de bere este foarte buna pentru scaderea nivelului de zahar din sange in cazul diabeticilor. Este, insa, la fel de buna si pentru atenuarea durerilor de cap.

este foarte buna pentru scaderea nivelului de zahar din sange in cazul diabeticilor. Este, insa, la fel de buna si pentru atenuarea durerilor de cap. Lamaia este si ea un plus in prepararea de bauturi grozave pentru a trata si invinge anemia. Nu numai ca le da gust bun, dar ajuta si la absorbtia mai buna a nutrientilor.

1. Suc de sfecla rosie

Ai nevoie de:

4 sfecle rosii medii

4 morcovi

1 jumatate de lamaie

2 linguri de drojdie de bere

Spala si taie lamaia, morcovii si sfecla rosie. Pune-le pe toate in storcator si, odata ce s-au facut suc, adauga si drojdia si amesteca bine. Lasa la rece si apoi consuma aceasta bautura zilnic.

