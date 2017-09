Tratament dureri articulare cu sucuri organice

Primul si cel mai important pas in tratarea bolii este constientizarea acesteia. Ca si in alte situatii, si in cazul in care ai probleme cu oasele si cu muschii ai nevoie de ceva natural si la indemana. Te poti baza pe sucuri organice pentru vindecarea durerilor articulare. Insa, ca sa le descoperi beneficiile, trebuie mai intai sa stii cum anume se prepara si care le sunt ingredientele organice minune.

Persoanele care au suferit sau care sufera de dureri articulare, tendinita si alte dureri asociate cu artrita, cunosc senzatia total neplacuta a instalarii acestor afectiuni in corpul lor. Atunci cand esti cuprins de boala, nu mai esti in stare nici sa mergi asa cum trebuie, dar nici sa te bucuri de activitatile tale de zi cu zi.

Reducerea inflamatiei este prima parte in vindecarea treptata a durerilor articulare. Si cu toate ca inflamatia este un proces care apare natural, inflamatia cronica poate creste durata si intensitatea durerii. Pentru a grabi vindecarea, consuma fructe si legume proaspete, cunoscute pentru proprietatile lor anti-inflamatorii.

Sau mai bine, din aceste alimente verzi, prepara sucuri organice pentru vindecarea durerilor articulare

1. Suc din ananas si telina

Acest suc extraordinar este benefic pentru tratarea tendinitei, a durerilor articulare si a altor dureri in legatura cu artrita. Contine ingrediente cu functii anti-inflamatorii si nutrienti care pot imbunatati eficient sistemul digestiv, curata ficatul si reduce inflamatia.

Ai nevoie de:

1 jumatate de ananas

2 ardei grasi galbeni

4 tulpini de telina

