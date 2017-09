Aplicatia Shazam, cat de eficienta este

Shazam este o companie ce implica media, cu sediul in Londra – Anglia. Aceasta este totodata si o aplicatie grozava pentru smartphone. Este creata pentru a asigura servicii de recunoastere a muzicii, in cazul in care cauti mai multe informatii privitor la o bucata muzicala.

De fapt, compania a fost fondata in anul 1999 de catre Philip Inghelbrecht, Chris Barton, Avery Wang si Dhiraj Mukherjee. Aceste persoane au dorit sa apropie oameni din toata lumea in functie de muzica pe care o iubesc.

Cam prin anul 2002, Shazam a fost lansat ca un serviciu telefonic unde sunai la ‘2580’ pentru a ti se recunoaste muzica pe care o doreai. Cu cativa ani mai tarziu, odata cu aparitia tot mai mare a smartphone-urilor, compania a evoluat si a ajuns sa fie bazata pe internet.

In iulie 2008, Shazam a devenit una dintre primele aplicatii care erau disponibile in magazinul de aplicatii al Apple. Pe urma, in luna septembrie a aceluiasi an, a devenit disponibila si pentru utilizatorii de Android.

un program ‘free trial’ numit simplu Shazam

un program care se plateste numit Shazam Encore

Ambele aplicatii pot fi utilizate pe mai multe platforme mobile: iPhone de la Apple, dispozitive Android, dispozitive BlackBerry sau telefoane inteligente de la Nokia, etc.

Shazam este o aplicatie superba pentru smartphone-uri. Odata ce este descarcata si instalata pe telefon, poate recunoaste aproape orice bucata muzicala pe care o asculti. Pe langa recunoasterea piesei, vei afla titlul acesteia, numele celui care o canta si alte detalii legate de muzica respectiva.

Pe aceasta lista de informatii de mare ajutor pentru tine sunt incluse si numele albumului, titlul, genul, casa de productie, versurile, dar si o imagine reprezentativa cu albumul sau piesa in cauza. Daca exista si un videoclip facut pentru acea piesa, Shazam iti va oferi si linkul de la YouTube.

