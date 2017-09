Noi sporuri pentru bugetari

Cei care sunt bugetari si risca mai mult in domeniul lor de activitate vor primi sporuri noi la salariu. Insa, aceasta actualizare privitor la banii mai multi primiti se va face abia in anul 2018.

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privitor la marirea sporului de munca in caz de risc a fost dezbatut pe 27 septembrie, ieri, in mod public de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Pentru ca fiecare persoana care lucreaza si o face pe deasupra si in conditii extreme de risc, are dreptul la desfasurarea muncii in conditii normale, fiindu-i asigurata sanatatea si integritatea fizica si psihica, este posibil ca odata cu gradul de risc asumat, sa primeasca si noi sporuri la salariu.

Insa, exista un ‘dar’.

Aceste noi sporuri pentru bugetari vor fi acordate doar daca institutiile publice si autoritatile din administratia publica nu ar putea asigura obligatia de a le oferi angajatilor conditii optime de munca, fara factori de risc

Asa se face ca, din 2018, este posibil ca cei ce isi fac treaba amenintati permanent de 4 factori de risc, sa primeasca 15% spor din salariul de baza. Intre timp, cei care sunt influentati de 3 factori de risc, ar putea primi un spor de pana la 10% din salariul de baza. Iar cei care sunt amenintati de 2 factori de risc, ar putea primi pana la 5% spor din salariul obisnuit.

In plus, cei care profeseaza in institutii publice sanitare veterinare sau pentru siguranta alimentelor, care lucreaza in situatii de risc, este posibil sa mai beneficieze de o serie de sporuri pentru bugetari.

