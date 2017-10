Industria auto reprezintă motorul economiei românești, pe lângă retail și IT

Conform studiului reliazat de Euler Hermes, industria auto este unul dintre principalii piloni ai economiei românești, angajând în total peste 150.000 de persoane și contribuind la 47% din exporturi în 2016.

De la an la an, industria autovehicolelor se bucură de o rentabilitate puternică. În 2016 a înregistrat o rată de creștere impresionantă, + 9% față de 2015, iar media globală a avansat cu 1,6%. În acest ritm, se poate vorbi despre o creștere de 6 – 7% pe an până în 2020.

Până acum sectorul a fost condus de producătorii de automobile, unde Dacia-Renault a fost pe locul 11 la nivel european, cu aproape 360.000 de unități de produse în 2016. În prezent cea mai mare parte a creșterii provine de la producătorii de piese și componente auto.

În ceea ce privește piața furnizorilor, aceasta include atât fabrici de producție proprii, cum ar fi Daimler, cât și numeroși contractori, precum Delphi, Draexlmaier, Leoni sau Continental, dar și antreprenori locali mici, care la rândul lor sunt furnizori pentru marile companii producătoare.

Marii jucători de pe piață nu sunt transparenți în privința estimărilor și datelor financiare, iar finanțarea bancare este furnizată de obicei la nivel de grup în condiții favorabile în comparație cu cele locale.

În ceea ce privește evoluția pieței interne, industria automobilelor s-a apreciat în trimestrul IV 2016 pentru autoturisme noi (-1,7% Q1-Q2 până la 32.500 unități), însă a scăzut puternic în general datorită încetinirii vânzărilor la mâna a doua, până la un total de 101.500 de autoturisme vândute

(-15,2% Q1-Q2).

Anul 2016 a fost unul din cei mai buni din ultimul deceniu, înregistrându-se o creștere a numărului de înmatriculări de vehicule de 17,4% ,ajungând la 510.000 de unități, dintre care automobile noi reprezintă aproximativ 22% (115.000 de unități).

De asemenea, piața leasingului financiar a crescut cu 25% în 2016, până la două miliarde de euro, dintre care aproape 77% reprezintă automobile şi vehicule utilitare uşoare. Companiile au reprezentat 97% din totalul clienţilor de leasing financiar, urmate de persoanele fizice 2% şi 1% de sectorul public. Flota de autovehicule de leasing operaţional a crescut cu 8%, până la 60.000 de vehicule în 2016 (adică aproximativ 13% din toate înregistrările de autoturisme noi), cu aşteptări de creştere similare pentru 2017.

Continuarea pe News24.ro

40 Cititori

loading...