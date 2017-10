Profesioniștii în domeniul resurselor umane au analizat tendințele în materie de operațiuni și procese organizaționale la „Operational HR”

BusinessMark a organizat cea de-a patra ediție a conferinței „Operational HR”. Timp de două zile, specialiștii în domeniul resurselor umane, din țară și străinătate, au dezbătut principalele provocări și tendințe legate de operațiuni și procese organizaționale.

Printre subiectele abordate anul acesta enumerăm: managementul motivării și metode de gestionare a performanței, adaptarea proceselor operaționale de HR la provocările contextului economic și social autohton, optimizarea costurilor financiare, dezvoltarea unor companii sustenabile, valorificarea capitalului uman, inteligența artificială, modalități de păstrare a angajaților, inovații în sfera digitală a departamentelor de resurse umane, talent management, procese strategice, sistemice și deliberate care identifică liderii potențiali.

În continuare, vă prezentăm câteva dintre concluziile speakerilor prezenți:

IRINA IGNĂTESCU – HR Director, G4S a deschis conferința și a prezentat abordările etice atât față de angajați, cât și față de mediul social, explicând în ce măsură contribuie HR-ul la dezvoltarea unei companii responsabile. Aceasta a completat faptul că orice proiect pe care îl desfășoară are un impact major asupra imaginii companiei, dar și asupra rezultatelor de afaceri.

ANDREEA GEORGESCU – Head of Human Resources, MAZARS ROMÂNIA a abordat una dintre ariile sale preferate din domeniul în care lucrează: HR Reporting & Business Metrics. A accentuat faptul că raportarea în resurse umane este foarte importantă, dar că este necesar să existe o strategie în acest sens. Mai mult, Andreea a încheiat prezentarea cu un gând încrezător: „Business-ul are nevoie de noi în calitate de adviseri.”

IOANA HARANGUȘ – HR Director, VINCON a completat: „Noi am pus accent pe fiecare rol în parte. Cum am făcut acest lucru? Ne-am concentrat pe echipă, strategie și brand. De ce echipă? Poți să fii cel mai bun din piață, să ai o ofertă competitivă, dar dacă nu ai echipa care să îți ducă produsul în piață, poți să ai orice strategie. Avem colegi care lucrează de 35 de ani în companie, iar unii dintre ei sunt mentori pentru inginerii noi.”

MIRONA GHERMAN – Workplace Solutions Analyst, Office Agency, COLLIERS INTERNATIONAL ROMÂNIA a adus în discuție beneficiile modului de organizare al birourilor, folosindu-se de activity based working. Aceasta a menționat: implicarea angajaților, recrutarea și selecția, colaborarea și comunicarea, schimbul de idei și informații, flexibilitatea, productivitatea și eficiența, inovația și starea de bine a angajaților.

Prezentarea ADELEI PREDESCU – HR Manager, RADISSON BLU a adus în discuție branding-ul de recrutare luând în calcul diversitatea locală: „Ne-am gândit și i-am întrebat pe colegii noștri: Ce vă reprezintă la locul de muncă? Ce vă motivează? În funcție de răspunsurile primite, ne-am dat seama că echipa face diferența.”

KATHRIN KÖSTER – Professor of Leadership and International Management, Heilbronn University; Founder, Köster + Partner a fost invitatul special a vorbit despre ce înseamnă HR-ul sustenabil, satisfacția angajaților, incluziune și diversitate. În plus, Kathrin a adus în discuție cultura de doer, ce poate schimba un individ, o echipă sau o întreagă organizație. Aceasta presupune descoperirea potențialului fiecărei persoane, îi ajută pe angajați să-și cunoască abilitățile și să se adapteze la schimbare, dar în același timp să-i inspire pe ceilalți să adopte o atitudine pozitivă.

GINA CRUCERU – Group Performance & Rewards Manager, KMG International a prezentat un mix de elemente pe care specialiștii le pot folosi pentru a motiva oamenii: protejează, ai grijă, descoperă potențialul, investește în oameni și conectează.

IULIA GHIȚĂ – Account Manager, BOOKSTER a vorbit despre cele trei elemente care definesc o cultură a prieteniei: comunicarea deschisă, ascultarea și încrederea în oameni. Mai mult, a explicat faptul că atât timp cât angajații sunt fericiți la locul de muncă și clienții vor fi mulțumiți.

CARMEN BĂRBULESCU – HR Plant Manager, ADIENT AUTOMOTIVE a explicat cum de-a lungul timpului, din 4 în 4 ani, au făcut angajări masive și despre cum s-a modificat modelul de recrutare în funcție de provocările întâmpinate: rata șomajului, creșterea salariului minim pe economie, creșterea ofertelor pe plan local sau neîncrederea oamenilor în anunțurile de angajare.

LEONARD RIZOIU – Managing Director, LEO HR a adus în discuție una dintre soluțiile sale de retenție a angajaților: Stay INterview. Acesta a completat faptul că dispun de rapoarte care îi ajută pe managerii de HR și nu numai să aibă un plan de acțiune foarte bine stabilit.

MALVIKA LUPOAIE – HR Business Partner, HUAWEI a încheiat prima zi de conferință și a prezentat câteva modalități creative de recognition pentru angajați, în încercarea de a corela performanța cu recompensa.

Prima zi a evenimentului s-a încheiat cu un workshop susținut de PwC România: HR SPEAKS BUSINESS – HR REPORTING & BUSINESS METRICS. OANA MUNTEANU – Senior Manager, PwC România a discutat despre obiectivele strategice și de resurse umane, definirea și calcularea indicatorilor cheie de performanță legați de capitalul uman și comunicarea mesajelor cheie prin rapoarte/ prezentări de impact.

Cea de-a doua zi a evenimentului a reunit profesioniști din companii cu renume pe piața națională și internațională:

OLGA BOTUȘAN – EMEA HR Director, STEFANINI a discutat despre transformarea culturii în servicii. În timpul prezentării, aceasta a menționat cele 7 promisiuni pe care le promovează în interiorul companiei: respectă și ai încredere în oameni, ai grijă de nevoile clientului, demonstrează că ai o mentalitate antreprenorială, bazată pe rezultate, adoptă o atitudine etică, folosește-te de puterea exemplului, excelează prin ceea ce faci și fii mândru că faci parte din această companie.

LAVINIA ALEXIE – HR Manager, PHILIP MORRIS ROMANIA a discutat despre transformarea la nivel organizațional și a precizat câțiva factori cheie pe care companiile îi pot urmări: proiectarea organizației și a locurilor de muncă, dezvoltarea noilor abilități, alinirea oamenilor și echipelor din organizație, comportamentul și modalitățile de lucru. Nu în ultimul rând, susținerea schimbării!

MIHAELA DRUGĂ – Membru al Directoratului, SIGNAL IDUNA a explicat de ce este importantă schimbarea și cum reușesc să facă acest lucru în cadrul companiei în care lucrează. Pe parcursul prezentării a explicat care au fost obiectivele, provocările, dar și procesul schimbării în sine.

În cadrul conferinței, ARIADNA ȘUTAC – Executive Manager HR, ABB a expus principalele lecții pe care le-au extras în urma schimbării organizaționale. Cele mai importante lucruri au fost: investește timp și resurse pentru a-i pregăti pe people managers pentru trasnformare, comunică des și onest indiferent dacă există și situații incerte, identifică persoanele care îmbrățișează schimbarea și atribuie roluri cheie.

CORINA GHIAȚĂU – Organizational Development Manager, ORANGE a completat tematica cu aspecte referitoare la consilierea în carieră: o călătorie digitală și umană a angajaților.

DANA CIUCĂ – HR Director, ISS FACILITY SERVICES România & Grecia a discutat despre provocările de business în domeniul resurselor umane. Aceasta a menționat câteva lucruri pe care specialiștii în resurse umane ar trebui să le aibă în vedere: să calibreze organizația în funcție de evoluția afacerii, să atragă și să motiveze angajații care creează experiențe de muncă remarcabile, să dezvolte capabilitățile interne sau să dezvolte o cultură organizațională solidă.

BASAV RAY CHAUDHURI – Change Leader, Transformation & Strategy Mentor, Executive Coach a vorbit despre modelul de schimbare personală dezvoltat de Elizabeth Kübler-Ross. Acesta a încheiat prezentarea sa cu un gând optimist: „schimbarea este puternică, iar liderii eficienți se concentrează pe construirea relațiilor.

VIOLETA BALINT – HR Manager, HUTCHINSON a tratat câteva subiecte de interes pentru industria în care lucrează: fluctuațiile de personal, integrarea, comunicarea, motivarea și a exemplificat prin programele pe care compania în care lucrează le desfășoară.

MARIAN HANGANU – Sales Manager, ROMANIAN SOFTWARE a explicat ce înseamnă organizația trifoi, o soluție previzionată acum 29 de ani. Principalele subiecte abordate au fost: viitorul nu mai este ceea ce era, iarna demografică, industrii sub stres și ce este de făcut.

ANDREEA COSTIN – HR Business Partner, SIEMENS a atins un subiect de actualitate: cum influențează digitalizarea domeniul resurselor umane, care sunt oportunitățile și riscuri, ce putem face, cum ne adaptăm la schimbare și cum are loc implementarea.

ELENA BADEA – Managing Director, VALORIA a expus tendințele și provocările în HR pornind de la o cercetare BusinessMark – Valoria despre percepțiile liderilor de business și de HR din România cu privire provocările strategice ale funcției de resurse umane.

LAURA PREDOI – HR Manager, AVITECH a încheiat cea de-a doua zi a conferințelor cu o soluție pentru viitor și un răspuns la întrebarea: cum reușește realitatea virtuală să schimbe parcursul resurselor umane în 2017.

Întâlnirea s-a terminat cu workshop-ul susținut de KPMG România: SUCCESUL ÎN SECOLUL 21 – O CĂLĂTORIE PE CELE 5 TĂRÂMURI. CLAUDIA STAN – Manager, People Services, KPMG Romania, RALUCA FRĂȚILĂ – Senior Manager, Culture Change Responsible, KPMG Romania și IRINA RUBELI – Senior Manager, Culture Change Responsible, KPMG Romania au pus accent pe schimbările care afectează organizațiile și au construit alături de participanți cele cinci tărâmuri ale modelului Five lands: The Mindset Land, The Artgineer Land, EQ Land, Sustainability Land, I21Land.

Conferința „Operational HR” a reunit specialiști și lideri care coordonează departamentele de resurse umane: manageri și directori de resurse umane, specialiști salarizare, fiscalitate și payroll, consultanți, avocați cu expertiză în payroll, directori generali și antreprenori.

Despre BusinessMark

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark își propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare.

