Cum te poate ajuta diplomatia sa anticipezi riscurile si sa exploatezi noi oportunitati de business intr-un mediu de afaceri global, complex si volatil

Bursa Română de Afaceri în parteneriat cu Centrul de Strategii Aplicate organizează pe data de 9 noiembrie 2017, ora 9, la Hotelul Sheraton din Bucureşti, Piaţa Romană, cea de-a doua ediţie a « Business Diplomacy Conference ».

Participantii la eveniment vor afla de la cei 20 de speakeri (diplomaţi, oameni de afaceri şi experţi în relaţii internaţionale români şi străini) ce metode şi tehnici diplomatice pot folosi pentru a exploata noi oportunităţi de business într-un mediu global aflat in continua schimbare dar şi cum să anticipeze riscurile şi piedicile care le pot încetini ori bloca dezvoltarea afacerii.

Business Diplomacy Conference se adreseaza reprezentantilor mediului de afaceri dornici sa-si imbunatateasca capacitatea de a anticipa noile provocari si de a exploata oportunitatile de afaceri (manageri de companii multinationale, antreprenori si oameni de afaceri, decidenti din companii) dar şi diplomatilor si altor experti in relatii internationale, precum si categoriilor profesionale interesate de sinergiile dintre diplomatie si business. Nu in ultimul rand, evenimentul este recomandat tinerilor aflati in explorarea de noi orizonturi profesionale.

Participantii vor intelege cum se poate vedea lumea dincolo de aparente, prin ochelarii diplomatului special educat pentru a solutiona situatii critice si dezvolta relatii intr-un mediu global caracterizat prin Volatilitate, Incertitudine, Complexitate si Ambiguitate, aceasta devenind noua normalitate. Paradigmele de business se schimba rapid, fiind sensibil influentate de factori geo-politici, tehnologici si economici care nu mai tin doar de elementul national, iar aceste schimbari genereaza atat amenintari cat si oportunitati pentru companii.

Pentru a opera sustenabil si a-si proteja interesele pe piete, companiile trebuie sa-si dezvolte competente interne care sa le permita crearea, cultivarea si managementul relatiilor de nivel inalt, cu grupuri de interese internationale, factori guvernamentali, neguvernamentali si privati influenti si relevanti pentru activitatea companiei. Acest fapt necesita un mod de a fi: de a vedea, analiza, planifica si actiona, uneori in conditii ostile, iar diplomatia ofera oamenilor de afaceri cu viziune multe din uneltele si metodele necesare pentru a reusi.

Taxa de participare este de 54 euro plus TVA pentru cei care se inscriu pana la data de 8 Octombrie 2017, 79 euro plus TVA pentru rezervarile din perioada 9-22 Octombrie si 99 Euro plus TVA pentru cei care se inscriu ulterior.

Toti cei interesati de Conferinta ne pot contacta la numarul de telefon 021-266.56.77 sau pot gasi detalii si isi pot rezerva inca de pe acum locul prin intermediul site-ului evenimentului : https://2017.business-diplomacy.rocare permite plata on-line cu cardul, PayPal sau transfer bancar.

BURSA ROMANĂ DE AFACERI este prima si cea mai complexa platforma de intermediere si consultanta in afaceri din Romania cu acces la piata internationala, parteneri de afaceri, investitori straini, oportunitati de afaceri, care faciliteaza internationalizarea companiilor romanesti, investitiile private de capital, realizarea de parteneriate de afaceri, joint-ventures in tara si in strainatate, dezvoltarea si/sau restructurarea afacerilor, vanzarea si cumpararea de afaceri la cheie. Noi conectam oamenii de afaceri si companiile la noi piete de desfacere, parteneri si oportunitati de afaceri.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Global Vision si BlackCab si al partenerilor media: Ziare.com, News24, Femei In Afaceri, PRbox, Manager Express, Business24, Financiarul.ro, Intervio si Canal33

