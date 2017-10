Cel mai important forum al luxului in Europa Centrala si Est

CAESAR Luxury Summit, organizat in parteneriat cu Luxury Adviser Group, va avea loc pe 16 noiembrie la Artmark, locatia premium din centrul Bucurestiului care a devenit sinonima cu cele mai importante licitatii din Romania. Tema generala a conferintei „Modern Luxury – International Trends” este cea mai potrivita pentru evolutiile recente din industriile de lux. Revista CAESAR –un benchmark de peste o decada in publishing-ul de lux European- a avut inca de la inceput sloganul „The True Modern Luxury”, fiind prima publicatie din lume care a explorat cele mai moderne expresii ale luxului. CAESAR a fost intre primele medii care a prognozat evolutia luxului de la „ a avea obiecte de lux” catre servicii si – mai ales- experiente de lux. Intuitia echipei editoriale a fost cu atat mai valoroasa cu cat Romania in aceasta perioada s-a aflat inca sub mandatul predominant al achizitiei de obiecte de lux, fie ca se numesc ceasuri, genti, bijuterii, masini, case sau yachturi/ veliere.

Deloc intamplator, Summit-ul urmareste Contextul Global vs. Contextul European si incearca sa raspunda la intrebarea: Cine este noul consumator de lux? Sunt explorate formele de comunicare a luxului online vs. offline, comertul on-line care a patruns spectaculos in industriile de lux in ultimii 3-4 ani si cum ajunge sa influenteze tehnologia evolutia luxului. Arta „storytelling”-ului despre care revista CAESAR a publicat pe toata perioada existentei sale, este un alt capitol important explorat de Summit. Asa cum este firesc, sunt atent analizate sectoarele de lux din Romania pentru a vedea unde se situeaza consumatorul roman de lux prin comparatie cu cel European.

La Summit sunt invitati un numar select de executivi seniori din industria luxului, antreprenori implicati in dezvoltarea unui brand de lux, business leaders, business media, persoane din marketing si management, etc. Acestia provin din Fashion, Retail, Jewellery, auto, Yacht Manufacturing & renting, ceasuri, Private Equity, Investment Banking, Private Banking, Investment / Asset Management, case de licitatii, Architectura / Constructii, Luxury Hotels, Luxury Real Estate & Residential Property, Arta, Credit Card Companies, Up- market Shopping Malls, Advertising / Marketing, Design Consultancies

Summit-ul va avea o serie de key-speakeri care vor face prezentari unice, profunde legate de temele mentionate. Participantii vor avea sansa de a asculta conferinta lui Pascal Raffy, Propietarul si Presedintele Bovet, una din cele mai appreciate case orologere elevetiene, una din cele mai rafinate expresii ale complicatiilor orologere istorice cu intelegerea profunda a luxului modern. Energia extraodinara a lui Pascal impreuna cu strategia si viziunea sa pe termen lung i-au oferit casei Bovet o evolutie spectaculoasa. Raffy este una din cele mai vocale personalitati ale lumii luxului, un orator extraordinar, non-conformist, care entuziasmeaza audienta inca de la primele propozitii. Venirea sa la Bucuresti pentru Summit reprezinta un moment important si rar de care vor beneficia doar participantii la Forum.

Euromonitor va veni cu un key- speaker la forum – Irina Kuzaseva, Research Analyst care ne va oferi informatii valoroase despre contextul global, trend-uri, industria luxului din Romania si perspective.

Un alt partner al Summit-ului este compania DS, aflata in plina evolutie spre statutul de brand auto premium. Unul din top executivii companiei vor conferentia despre acest “challenge” pe care extrem de putine companii auto il incearca in lumea de azi.

CAESAR Luxury Summit 2017 se desfasoara in colaborare Luxury Adviser Group, primul model de afaceri din Romania care incurajeaza activ inovatia in industria de lux. Structura si principiile companiei asigura o abordare adecvata pentru motivarea si incurajarea unei piete emergente pentru a-si dezvolta adevaratul spirit antreprenorial in industria de lux. Impartasirea cunostintelor si a resurselor prin ateliere, cursuri si conferinte, Luxury Adviser creeaza sinergii inteligente, respectand in acelasi timp sensul exact al “serviciilor de lux”. Misiunea LAG este de a promova adevarata dimensiune profesionala, perspective, excelenta in servicii, adevaratul savoir-faire prin ateliere creative, programe educationale, conferinte si recrutare in industria de lux.

Forumul se desfasoara in conexiune cu CAESAR Awards Gala aflata la a XII-a editie. Acest eveniment a devenit sinonim cu cea mai importata Gala dedicata luxului in Romania si Europa Centrala si Est. Este un eveniment unic, dupa un concept original care si-a dovedit viabilitatea prin succesul incontestabil in ani. Gala are ca moment de varf primirea in „CAESAR Honoris Hall of Fame” a celor mai importante personalitati din industriile de lux ale lumii. Pana in acest moment un numar impresionant de oameni care au marcat istoria domeniilor lor, au fost la Bucuresti.

Intre acestia se numara, Jean Claude Biver, „regele” industriei orologere elevetiene, Franco Beretta, a carui familie are in propietate de peste 500 de ani cel mai celebru business cu arme, Tonino Lamborghini, Richard Mille, Stefano Ricci, regretatul Walter Lange de la Lange & Sohne, Giorgio Damiani, Sandro Boscaini , propietarul Masi, supranumit „Mr Amarone” sau Torquhil Ian Campbell, al XIV-lea Duce de Argyll, cel mai inalt rang aristocratic din Scotia, ruller-ul Scotiei in numele Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Mai mult, Torquhil este si membru de onoare al Clubului CAESAR.

Conditiile de participare sunt prezentate pe site-ul oficial al Forumului www.caesarluxurysummit.ro

