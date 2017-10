Habitat for Humanity România a construit 36 de case în 5 zile la Bacău

Habitat for Humanity România a finalizat construirea a 36 de case într-un timp record de 5 zile, în cadrul BIG BUILD, cel mai mare eveniment de construire accelerată și voluntariat din Europa. Peste 820 voluntariuniciau lucrat între 2 și 6 octombrie pe șantierul din cartierul Izvoare din Bacău, unde vor locui, de anul viitor, 117 părinți și copii din 36 de familii cu venituri reduse.

BIG BUILD, cel mai mare eveniment de construire accelerată și voluntariat din Europa, a adus împreună zilnic, pe șantierul Habitat for Humanity din Bacău, peste 700 de persoane – voluntari, familii partenere, specialiști în construcții, bucătari și echipa Habitat for Humanity România.

De-a lungul celor 5 zile, locuințele au fost ridicate cu ajutorul a peste820 de voluntari diferiți veniți la Bacău din toate colțurile țării și din Irlanda de Nord, Slovacia, Germania, SUA și Marea Britanie. Sportivi olimpici, vedete TV, angajați ai companiilor partenere Habitat for Humanity România, studenți sau persoane care și-au luat concediu 5 zile pentru a da o mână de ajutor au lucrat împreună cu familiile beneficiare și au prestat împreună, în cele 5 zile ale evenimentului, 20.000 de ore de voluntariat.Voluntarii Habitat for Humanity România au pornit lucrul, în prima zi, de la fundațiile caselor și au ajuns, în ultima zi, să finalizeze exteriorul celor 36 de locuințe. Echipele de voluntari au fost ghidate și ajutate de 100 de specialiști în construcții, care au supravegheat lucrările de construire și le-au explicat voluntarilor cum se ridică pereții, cum se aplică vata minerală și gips cartonul sau cum se montează acoperișul.

Casele au 2 sau 3 camere și sunt construite în regim duplex, triplex și cvadruplex. Ele vor fi locuite, începând cu anul viitor, de 36 de familii cu venituri reduse din Bacău, care au fost selectate anul trecut în programul Habitat for Humanity România.

”Începând de anul viitor, peste 50 de copii vor avea, pentru prima dată, propria lor cameră. Sunt copiii celor 36 de familii partenere în proiectul BIG BUILD. Am trăit împreună 5 zile pline de emoție, bucurie și determinare, timp în care am ridicat împreună 36 de case. Le mulțumim tuturor celor implicați în proiectul BIG BUILD – familii beneficiare, voluntari și sponsori. Cu toții am adus în prim plan problema locuirii precare, care afectează, din păcate, jumătate din populația României și, totodată, amcontribuit activ la îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 36 de familii dezavantajate”, spune Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România.

Cele 36 de locuințe construite în cadrul BIG BUILD 2017 sunt amplasate în cartierul Izvoare din Bacău, lângă alte 8 case ridicate de voluntarii Habitat for Humanity România în cadrul BIG BUILD 2015.

Kaufland România, partenerul strategic BIG BUILD, a suplimentat donația pentru proiect astfel încât familiile beneficiare să plătească o rată mai mică pentru locuințe cu până la 100 de lei lunar, pentru o perioadă de 20 de ani. Prin urmare, Kaufland a făcut o investiție pe termen lung, venind încă o dată în sprijinul semenilor aflați în nevoie.

Prin acest eveniment, organizația marchează Ziua Mondială a Locuirii, pentru a atrage atenția asupra unuia dintre drepturile fundamentale ale omului: acela de a avea o locuință decentă. România se confruntă cu cele mai severe statistici din Uniunea Europeană în domeniul locuirii: 52% din populația țării locuiește în condiții de supraaglomerare, iar 21,5% din locuințe se află într-un stadiu avansat de degradare, necesitând reparații urgente. Peste 12% dintre români nu-și pot menține casele calde în sezonul rece. În plus, aproximativ 5 milioane de români trăiesc în săracie.

Parteneri BIG BUILD 2017

Au răspuns apelului Habitat for Humanity România și au donat cu generozitate bani sau materiale de construcție: Kaufland România (partener strategic), Dedeman, Holzindustrie Schweighofer (parteneri principali), Bosch, Holcim, Ariston, Ursa, Siniat, Bel Profile, Cisco, AkzoNobel, Apla, Kronospan, Dow, Aqua Carpatica, Fundația pentru Smurd,DB Schenker, Nakita, A.C.E.E.A., Habitat for Humanity Irlanda de Nord, Habitat for Humanity York County, Thrivent Financial, ProVia.

Parteneri voluntariat: Bacău Capitala Tineretului din România, Atelierele Ilbah, Fundația pentru Sprijin Comunitar.

Parteneri media: Prima TV, Europa FM, Adevărul, TVR, Rogalski Damaschin Public Relations, Epics Photobooth.

81 Cititori

loading...