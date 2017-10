Sales & Marketing Conference: cum se adaptează specialiștii în marketing și vânzări la noile provocări în domeniu

BusinessMark anunță organizarea evenimentului „Sales & Marketing Conference”, ce va avea loc pe 31 octombrie la Hotel Golden Tulip Ana Dome, Cluj-Napoca. Conferința abordează principalele provocări întâmpinate de specialiștii în marketing și vânzări, luând în calcul importanța alinierii unei viziuni strategice la nivel inter-departamental, tendințele și instrumentele utilizate de companiile lider de piață.

Tematica este completată de subiecte precum: integrarea eficientă a instrumentelor digitale în strategia de sales & marketing, expunerea digitală a brandului și creșterea ROI-ului: big data, customer interaction & touchpoint, customer insights, importanța adaptării la complexitatea unui sales cycle modern, digitalizarea și dezvoltarea mediului și comerțului online, KPI și cum pot fi aceștia raportați la nivel holistic organizațional, “Agile selling” sau adaptarea rapidă la feedback-ul primit în timp real de la consumatori, adaptarea strategiei la specificul pieței, cele mai noi instrumente pentru loializarea clienților, din perspectiva îmbinării forțelor de vânzări și marketing.

„Ne propunem ca la prima ediție Sales & Marketing Conference organizată la Cluj-Napoca să avem invitați specialiști cu o experiență semnificativă în marketing și vânzări, ce vor împărtăși din experiențele lor și celorlalți reprezentanți în domeniu. Ne dorim să deschidem dialogul și să identificăm soluții pentru o dezvoltare armonioasă a celor două industrii.”, a declarat Andreea Păun, Managaing Partner, BusinessMark.

Cele două sesiuni reunesc specialiști cu expertiză la nivel local și internațional:

VLAD POPA – Commercial Director, L’OREAL

– Commercial Director, L’OREAL MIHAI ONIGA – Branch Manager, BUSINESS LEASE

– Branch Manager, BUSINESS LEASE RADU JR. TIMIȘ – Commercial Director, CRISTIM

– Commercial Director, CRISTIM ALEXANDRU CHIRIȚĂ – Country Sales Director România & Moldova, ROBERT BOSCH

– Country Sales Director România & Moldova, ROBERT BOSCH RĂZVAN NANULESCU – Marketing Lead, Central Eastern Europe, SANOFI

– Marketing Lead, Central Eastern Europe, SANOFI EDUARD MĂCĂRESCU – National Sales & Marketing Manager, MAKITA ROMÂNIA

– National Sales & Marketing Manager, MAKITA ROMÂNIA CRISTINA AVRAM – Brands & Communication Marketing Manager, FABRYO CORPORATION

Invitatul special, din primul panel, este PABLO FERREIROS BENNETT – PhD in Marketing, Sales & Marketing Expert, International Speaker & Advisor, care va discuta despre adaptarea companiilor la transformarea digitală, metode pentru creșterea vânzărilor și va oferi exemple de strategii de consolidare a brandurilor. Cea de-a doua sesiune îl are în prim plan pe STUART HARDY – Director of Executive Education Berlin School of Creative Leadership.

Această ediție include un workshop ce va fi susținut de reprezentanții Evolutiv Consultants Network, bazat pe simularea SIMSALES. CEZAR GUMENI – Senior consultant și trainer și GHEORGHE ȘTEFĂNESCU – Senior trainer îi invită pe participanți să afle răspunsurile la întrebări precum: Cum să crească vânzările? Cum să obțină maximul de impact cu resursele aflate la dispoziție? Cum să asigure o foarte bună reputație și cum să-și fidelizeze clienții?

Înscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de înregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark și trimiterea acestuia la office@business-mark.ro.

Despre BusinessMark

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations. BusinessMark își propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare.

