Mobilizarea BIOMASEI – Dreptul la energie

Patronatul Investitorilor Autohtoni ( PIAROM) in parteneriat cu Blocul National Sindical (BNS) si Academia de Studii Economice (ASE) organizeaza in data de 19 octombrie 2017, în intervalul orar 9:30 – 14:30 ȋn Aula Magna a Academiei de Studii Economice Bucureşti a IV-a conferinta intitulata „Mobilizarea BIOMASEI – Dreptul la energie”

Tema conferintei vizeaza informarea decidentilor politici, administratiile locale si asociatiile de proprietari cu privire la solutiile inovative romanesti care pot asigura caldura si energia electrica necesara consumului populatiei sau companiilor prin utilizarea inteligenta a resursei numita generic BIOMASA.

Interventiile panelistilor invitati sa expuna opiniile lor profesioniste legate de tehnologiile romanesti disponibile in tara, impactul economic si efectul benefic al posibilitatii de a crea locuri de munca in activitati neagricole in mediul rural, isi propun sa raspunda la interesul legitim al tuturor participantilor .

In prag de sezon „rece” speram ca primarii de comune, orase si Municipii sa valorifice oportunitatile oferite de tehnologiile romanesti capabile sa asigure caldura si Energie electrica valorificand cea mai economica resursa locala BIOMASA, fie provenind din deseurile agricole (cca 30 mil to/an) fie de valorificarea biomasei rezultate din deseurile urbane

Conferinta va aduce argumente in sprijinul demersurilor oficiale facute de PIAROM la nivelul ministerelor responsabile, ale agentiilor specializate in Energie si achizitii publice, demersuri ce vizeaza adoptarea si punerea in aplicare a unor planuri concrete. Acestea ar trebui sa contribuie la protejarea reala a mediului, prin reducerea anuala cu 10% in urmatorii 10 ani a cantitatilor de lemn de foc LIVRATE populatiei pentru incalzire (oficial cca 5 mil mc/an din totalul de 15 mil mc lemn exploatat anual), concomitent cu oferirea de solutii eficiente de incalzire cu randamente energetice de peste 90% ( comparativ cu 10-15% prin utilizarea actuala a lemnului de foc) prin utilizarea resurselor de biomasa.

Solutiile prezentate in cadrul conferintei pot oferi raspunsuri rapide si eficiente la problemele de incalzire a populatie din orase ca Drobeta Turnu Severin, Galati, Constanta, Brad sa. O dovada o reprezinta multitudinea de echipamente de incalzire cu peleti, bricheti si tocatura, in functiune pe teritoriul Romaniei.

PIAROM solicita Guvernului ca la intocmirea viitorului Buget de Stat pentru anul 2018 sa aloce min 10% din sumele destinate acoperirii cheltuielilor cu incalzirea populatiei (in Bugetul aprobat in 2016 au fost prevazute credite acordate primariilor pentru iarna 2016/2017 cca 700 mil lei), pentru finantarea/garantarea proiectelor vizand utilizarea biomasei ca sursa de incalzire

