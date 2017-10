Cum sa folosesti creditele de nevoi personale pentru finantarea afacerii tale

Fiecare antreprenor isi doreste sa isi extinda afacerea cat mai repede, dar cel mai adesea lipsa fondurilor suficiente ii poate impiedica aspiratiile. In astfel de cazuri, creditele pentru afaceri par a fi nici mai mult nici mai putin decat solutia potrivita la momentul potrivit. Cu toate acestea, cu totii suntem constienti de faptul ca imprumuturile pentru afaceri se bazeaza exclusiv pe istoricul de credit al firmei in numele careia se face solicitarea, iar in cazul in care acesta istoric nu ofera o imagine favorabila, sansele de a obtine imprumutul se diminueaza.

O alta problema este ca bancile prefera sa acorde asistenta financiara intreprinderilor stabile, cu experienta dovedita si nu celor care se afla in faza initiala sau doar la stadiul de idee. Intr-un astfel de scenariu, imprumuturile personale tind sa fie o modalitate usoara de a satisface necesitatile de finantare care vin ca urmare a dezvoltarii afacerii existente sau chiar de inceperea unui nou business. Si mai utile mai ales pentru afacerile la inceput de drum sunt creditele de afaceri cu buletinul, care iti ofera sume mai mici, dar care impun foarte putine criterii de acordare.

Tot ce trebuie sa stii despre imprumuturile personale pentru finantarea afacerii:

Nu trebuie sa te ingrijorezi cu privire la garantia imprumutului.

De obicei, bancile cer garantii atunci cand vine vorba despre asigurarea unui imprumut de afaceri. In plus, unele banci pot solicita si un girant. Daca esti un antreprenor incepator si nu poti sa te incadrezi in cerintele impuse de banci, opteaza pentru un credit rapid de la un IFN, unde nu ai nevoie nici de o garantie si nici nu esti nevoit sa astepti un timp indelungat pana ce vei primi raspunsul, care este afirmativ, in majoritatea cazurilor.

Suma imprumutului si rata dobanzii a imprumuturilor pentru finantarea afacerii tale se bazeaza pe o multitudine de factori, cum ar fi capacitatea de rambursare a solicitantului, planul de afaceri, situatia financiara a firmei etc, conditii care dispar atunci cand faci un credit de nevoi personale.

Poti sa aplici pentru un credit de nevoie personale chiar daca afacerea ta are un scor de credit mic

In mod normal, bancile analizeaza cu atentie si evalueaza bonitatea debitorilor atunci cand vine vorba de acordarea de imprumuturi de afaceri pentru antreprenorii la inceput de drum. Cu toate acestea, in cazul imprumuturilor personale, un solicitant cu un istoric de credit nu foarte favorabil poate aplica, de asemenea. Prin urmare, debitorii cu un istoric de credit nu prea bun pot beneficia de imprumuturile personale, fara ca autoritatile bancii sa isi puna vreun semn de intrebare cu privire la valoarea sau la scopul imprumutului. Spre deosebire de creditele de afaceri, nu trebuie sa prezinti niciun plan care sa functioneze ca o garantie a rambursarii banilor.

Cerceteaza piata

Exista un numar mare de creditori care ofera sume de bani pentru nevoile personale. Astfel, daca faci o cercetare si o selectie a acestora, poti obtine un imprumut care sa aiba o valoarea rezonabila a ratei, si pe care sa-l obtii cat mai rapid si mai simplu

