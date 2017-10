Lyprinol si CH Alpha Plus la Cel Mai Mic Pret Garantat pe bioo.ro

Doua dintre cele mai intalnite probleme ale organismului nostru sunt durerile de oase si sistemul imunitar slabit. Acestea nu acapareaza doar corpurile persoanelor cu o varsta respectabila, ci afecteaza totodata si tinerii sau adultii, dar si copiii care sunt mult mai expusi factorilor nocivi. Pentru fiecare problema intalnita insa, exista solutie. Iar pe site-ul bioo.ro vei gasi atat produsul Lyprinol – un puternic anti-inflamator natural, cat si produsul CH Alpha Plus pentru refacerea tesuturilor deteriorate.

In produsul Lyprinol vei descoperi un foarte puternic anti-inflamator natural pentru sanatatea organismului

Produsul Lyprinol de la brandul Pharmalink are o compozitie de 60 de capsule ce contin la randul lor ingrediente active benefice pentru fortificarea sistemului imunitar. Este vorba despre vitamina E, scoica cu cochilie verde si steroli de origine vegetala. Extractele de lipide marine naturale cu un continut rar de lipide si acizi grasi Omega-3(PCSO-524) se reflecta asupra sanatatii tale imediat dupa admininistrarea produsului.

Printre avantajele de necontestat ale suplimentului Lyprinol se numara recuperarea rapida dupa starea de convalescenta, protejarea membranei celulare de efectul toxic al radicalilor liberi. In aceeasi masura se face si intretinerea sanatatii sistemului osos, intarirea articulatiilor, ameliorarea functiilor sistemului respirator, dar si fortificarea sanatatii sistemului imunitar, linfatic si endocrin. De asemenea, si sistemul cardio-vascular este imbunatatit, sistemul digestiv este ajutat iar sanatatea coloanei vertebrale si a spatelui este sustinuta.

CH Alpha Plus– un ajutor eficace in intretinerea sanatatii sistemului osos

Mobilitatea este un atu al omului. Fara a ne putea misca, fiecare dintre noi se va simti slabit si neputincios, la orice varsta. De aceea, din cauza anumitor factori negativi, oasele, articulatiile si tesuturile ajung sa nu mai functioneze asa cum ar trebui iar durerile se fac resimtite acut. Pentru asta exista diferite terapii, exercitii, medicamente sau interventii chirurgicale recomandate.

Insa, nimic nu actioneaza mai bine decat ceva ce vine pe cale naturala cu efecte vindecatoare precum suplimentele alimentare cu ingrediente active. Produsul CH Alpha Plus, colagen lichid sub forma de 30 de fiole de la brandul Pharmalink, este exact solutia de care ai nevoie pentru a-ti intari oasele simplu si fara efecte secundare. Cele 6 ingrediente active ale solutiei buvabile sub forma de fiole a cate 25 de ml sunt dedicate intretinerii sanatatii articulatiilor, refacerii tendoanelor, cartilajelor, dar si a ligamentelor.

Apa purificata, colagenul lichid, acidul citric, seleniul, vitamina C si fructoza FOS sunt toate folosite in crearea acestui produs pentru mentinerea sanatatii sistemului osos. Prin administrarea a cate 1 fiola de produs pe zi, durerile sunt diminuate, sanatatea vaselor de sange este restaurata iar musculatura este intarita pentru o mobilitate recuperata.

Fiecare dintre aceste suplimente alimentare contine extracte naturale, vitamine si minerale pentru protejarea si intarirea organismului in punctele sale forte. Pe site-ul bioo.ro, pretul produsului Lyprinol(in formula de 60 de capsule) este de 132 de lei. Referitor la produsul CH Alpha Plus(cantitate 750 ml), acesta are un pret de 125 de lei. Insa, ambele suplimente naturale pentru o sanatate intarita pot fi comandate si in pachet de 2 bucati cu transport gratuit sau pachet compus din ambele produse la un pret mai avantajos.

