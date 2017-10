VERACOMP: 10 ANI DE DISTRIBUȚIE CONSULTATIVĂ

VERACOMP a organizat joi, 19 octombrie, evenimentul anual dedicat partenerilor, aflat la cea de-a patra ediție, „IT – OUT OF THE BOX”. Ediția din acest an a avut ca slogan „Then. Now. Next”, distribuitorul marcând astfel atât 10 ani de activitate, cât și angajamentul său de a menține portofoliul de soluții IT în zona inovațiilor tehnologice.

Veracomp și-a început activitatea de distribuție de soluții în 2007 și a mizat permanent pe un model de business concentrat în jurul ideii de parteneriat, în care vânzarea consultativă reprezintă un element cheie în generarea de proiecte.

„Am depus eforturi susținute pentru a dezvolta o rețea de parteneri alături de care să putem construi proiecte de tehnologie, bazate pe un portofoliu eterogen de soluții. După 10 ani, ne mândrim să parteneriem cu cele mai importante companii de IT din țară și cu furnizori de tehnologie de înaltă clasă. Retrospectiv, dincolo de cifre, avem enorma satisfacție de a fi realizat proiecte ample în zona tehnologiilor de rețelistică, securitate și comunicații, care s-au remarcat pentru complexitatea lor, chiar și în afara granițelor și care au fost posibile, în principal, datorită specialiștilor extrem de bine pregătiți cu care avem șansa să colaborăm ,” declară Cătălin Matei, CEO, Veracomp.

Inovația tehnologică și capacitatea acesteia de a susține sau de a transforma mediul de afaceri reprezintă un criteriu esențial în selectarea furnizorilor din portofoliul Veracomp. Peste 60% din cifra de afaceri a distribuitorului este generată de proiecte, cu ciclu de închidere mai mare de 3 luni, iar peste 90% din proiecte sunt susținute de echipa de specialiști Veracomp cu consultanță presales.

Evenimentul anual a avut ca scop comunicarea către partenerii Veracomp a celor mai recente inovații lansate de producătorii prezenți în portofoliul distribuitorului și explicarea modului în care aceste inovații pot susține dezvoltarea mediului de afaceri și se pot transforma în beneficii. Plecând de la premiza că tehnologia este o componentă esențială a rutinei zilnice, introducerea perspectivei „Then. Now. Next” s-a dorit o invitație, o provocare adresată partenerilor de a aborda tehnologia nu doar ca pe un standard necesar, ci ca pe o sursă de inovație generatoare de avantaj competitiv.

În cadrul evenimentului, care a reunit peste 100 de participanți, a fost anuțat și recentul acordul de distribuție semnat de Veracomp cu ClearOne, unul dintre cei mai avangardiști producători de soluții de comunicare video și voce, la nivel mondial.

Detalii privind agenda evenimentului sunt disponibile pe pagina dedicată evenimentului.

