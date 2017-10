Exista acum o aplicatie de mobil pentru a juca Game of Thrones pe telefon

Daca iti pare rau ca s-a terminat sezonul 7 al serialului tau favorit Game of Thrones, atunci te vei bucura sa afli ca ai posibilitatea sa joci jocul Game of Thrones pe telefonul tau. Exista acum o aplicatie de mobil care te va incanta si care iti va folosi pentru a-ti petrece timpul liber tot in compania personajelor tale favorite.

Daca te intrebai cum anume vei trece peste timpul ramas pana la lansarea noului sezon Game of Thrones si ultimul, si anume 8, care este asteptat undeva in anul viitor, afla ca aceasta aplicatie pentru mobil este aliata ta.

Cel mai nou joc pentru mobil legat de actiunea din serialul tau cu dragoni si razboinici duri se numeste „Conquest” si este in sfarsit pe piata. Daca nu l-ai descarcat inca pentru ca nu stiai despre existenta lui, ar trebui sa o faci. Iar pentru a afla mai multe despre cum arata si cum se simte, ai putea a urmaresti si acest trailer de lansare al jocului pe mobil.

Aplicatia de mobil „Conquest” poate fi in momentul de fata descarcata direct din magazinul telefonului tau inteligent: App Store pentru dispozitivele Apple si Google Play Store pentru celelalte sisteme de operare Android, Blackberry, etc. Acum iti va fi mai usor sa iti incepi diminetile in forta cu nou joc inspirat din serialul Game of Thrones.

