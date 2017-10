Invata sa te pui pe primul loc

Este esential sa avem o baza solida despre cine suntem cu adevarat si ce conteaza cel mai mult pentru fiecare dintre noi. Partea cea mai grea pentru fiecare este de a cunoaste ce ne dorim si care este scopul nostru in viata. Ca un puzzle care necesita timp, rabdare si multa dorinta de a construii ceva, modul in care ne apreciem depinde de personalitatea si caracterul fiecaruia.

Intrebarea: Cine sunt eu? Pare simpla dar este foarte greu de raspuns. Este o intrebare care merge direct la valori, credinte, indoieli, simtul realitatii si chiar perceptiile externe impuse asupra ta de catre altii, fie ca sunt sau nu adevarate. Pentru a afla raspunsul, putem frma o lista cu trasaturile, aptitudinile si calitatile pe care le avem.

Luati-va timp sa raspundeti la aceasta intrebare.

Este putin probabil sa va raspundeti imediat, este nevoie de o perioada in care sa asimilam anumite informatii si sa ne gandim ce ne defineste cu adevarat, unde ne dorim sa ajungem, care sunt telurile pe care ni le-am stabilit pentru fiecare lucru si activitate pe care o desfasuram.

In aceste situatii, parerile celorlalti ne pot ajuta. Este recomandat sa ascultam sfaturile cu privire la anumite activitati, numai asa putem afla cu exactitate unde gresim, ce putem repara si cum sa actionam in viitor cand ne vom confrunta cu situatii similare. Slabiciuile sunt elemente care ne caracterizeaza pe fiecare dintre noi, insa trebuie sa avem un grad de moderatie in fiecare, fie ca este vorba de amabilitate, sinceritate sau compasiune, numai noi putem constientiza masura in care folosim aceste abilitati.

