good.bee Credit sprijină „Finanţarea echitabilă pentru toţi!”

La iniţiativa a două organizaţii, European Microfinance Network şi Microfinance Center, începând cu anul 2015, în fiecare zi de 20 octombrie, se sărbătorește la nivel european, „Ziua Microfinanțării”, sloganul ediției din acest an fiind “Finanţare echitabilă pentru toţi!”.

good.bee Credit IFN este membru implicat activ al celor două organizații și de la început a susținut „Ziua Microfinanțării” printr-o gamă diversificată de servicii financiare şi non-financiare.

„În cei 8 ani de activitate ai good.bee Credit, am finanţat peste 9.000 de întreprinzători. Pe lângă activitatea de finanțare, suntem alături de întreprinzători cu toate cunoştiinţele noastre pentru a oferi suport in dezvoltarea lor, având convingerea că aceasta are un impact pozitiv şi în comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea” a declarat Oleg Moraru, Director Executiv good.bee Credit IFN S.A.

A treia ediţie a „Zilei Microfinanţării” este sărbătorită de good.bee Credit prin oferirea unor costuri reduse pentru creditele solicitate în perioada 20 octombrie – 27 octombrie 2017.

Printre beneficiile microfinanţării se regasesc: Garanţiile flexibile în funcţie de activitatea desfăşurată, dar şi în funcţie de valoarea solicitată a creditului; Grafic de rambursare flexibil în funcţie de sezonalitatea veniturilor; Perioada de graţie de până la 9 luni pe an; Refinanţarea creditelor deţinute la alte instituţii la costuri echitabile, în plus poate fi solicitată şi o sumă suplimentară; Rambursarea anticipată a creditului în orice zi lucrătoare.

Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot intra în legatură cu consilierii good.bee Credit IFN SA din cele 24 de centre regionale și cel central, sau la numărul de telefon 021.212.07.30, fie pot consulta pagina www.goodbeecredit.ro .

134 Cititori

loading...