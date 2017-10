Avantaje ale serviciului Amazon Prime

Amazon este cel mai mare retailer online de produse si servicii din intreaga lume. Oricine a auzit de el si s-a gandit macar sa faca o comanda pe acest site. Pe langa comercializarea de sute de produse ciudate sau chiar utile, este cunoscut si pentru oferirea unui serviciu numit Amazon Prime.

Multa lume se inscrie pentru acest serviciu datorita livrarii produselor in doar doua zile, insa acest sistem are si alte avantaje la fel de cool.

Iata ce beneficii poti avea de pe urma serviciului Amazon Prime

Poti stoca poze si filmulete intr-un numar nelimitat

Probabil ca iti tii cam toate fisierele in telefon. Insa, chiar si un smartphone recent lansat pe piata, cu tot cu card de multi GB, nu iti va fi de ajuns pentru toate nebuniile pe care le stochezi de obicei.

Afla ca un membru Amazon Prime are posibilitatea de a-si arhiva toate pozele si filmuletele in serverele de stocare in cloud ale Amazon. Gratis si in mod nelimitat. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa iti incarci fisierele prin browserul web sau de pe telefon cu ajutorul aplicatiei Prime.

Poti asculta muzica, fara reclame

Nu te mai gandi la Spotify sau YouTube. Afla ca prin serviciul Amazon Prime ai acces la un canal de muzica gratis, fara reclame. Acesta iti ofera milioane de piese si mii de playlisturi de care sa te bucuri cand ai chef de muzica.

