Fructul Mangostan – remediul natural impotriva cancerului

Fructul Mangostan este cunoscut drept ‘regele fructelor tropicale’. Nu multa lume a auzit despre el, insa in nutritie si medicina, toti il lauda. Si aspectul sau este unul neobisnuit fata de tot ceea ce cunoastem deja in categoria fructelor exotice. Acesta este rodul unui copac numit Garcinia. La gust, poate fi descris ca dulce, citric si asemanator aromei de piersica.

Pe langa gustul si aroma sa senzationala, totusi, fructul Mangostan are o valoare nutritionala foarte mare si asigura o multime de beneficii de sanatate organismului.

Ce proprietati minune detine fructul Mangostan si care ii este compozitia?

Mangostanul nu contine acizi grasi sau colesterol si este foarte sarac in calorii. Este bogat in fibre dietetice, vitamina A, B si C, folati, riboflavina, tiamina, acid pantotenic, piridoxina si niacina. Este, de asemenea, o sursa excelenta de minerale cum ar fi magneziul, manganul, cuprul, zincul, fierul, calciul si fosforul.

Perfect pentru doza zilnica de minerale de care avem nevoie. In plus, acest fruct contine si fitonutrienti precum betacaroten, caroten-A si criptoxantina-beta.

Cum iti sprijina sanatatea fructul Mangostan?

Acnee

Acest aliment exotic are proprietati antibacteriene si antimicrobiene si este foarte benefic pentru vindecarea gutei. De aceea, poate trata numeroase probleme ale pielii cum ar fi acneea, pielea cu sebum, pielea uscata, dar si impuritatile pielii.

Antiinflamator

Datorita proprietatilor antiinflamatorii, fructul este eficient pentru dieta si tratamentul oamenilor care sufera de dureri sciatice. A consuma cateva astfel de fructe pe zi te poate ajuta foarte mult in atenuarea a astfel de dureri.

Antioxidanti

Fructul Mangostan este plin de compusi naturali polifenoli numiti xantone. Acestia sunt cunoscuti pentru functiile lor antiinflamatorii. Sunt, de asemenea, benefici si impotriva bolilor cardiovasculare. Pot impiedica instalarea problemelor mentale si fizice, incetini procesul de imbatranire si repara celulele distruse de radicalii liberi.

Cancer

Mangostanul are un continut mare de antioxidanti care pot ajuta la impiedicarea instalarii cancerului in organism. Ne pot proteja corpul de radicalii liberi responsabili pentru stresul oxidativ care poate duce mai apoi la afectiuni medicale cronice.

262 Cititori

loading...