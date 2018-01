Macushield si Macushield Gold la Cel Mai Mic Pret Garantat pe bioo.ro

In ziua de azi putina lume se poate lauda cu o vedere impecabila. Tehnologia ne-a acaparat si tot mai des ne vedem unii pe altii cu ochii in ecranele de o luminozitate periculoasa. Lucram pe calculatoare si laptopuri, citim de pe e-readere, intram pe retelele de socializare si comunicam cu prietenii de pe smartphone-urile noastre. Cam totul are legatura cu vederea. Insa, suplimente naturale precum Macushield si Macushield Gold capsule ne pot ajuta in aceste situatii. Mai bine zis, pot ajuta la repararea a ceea ce am stricat in timp din cauza obisnuintelor noastre proaste.

Suplimentele Macushield si Macushield Gold contribuie foarte mult la optimizarea vederii

Produsele naturale in cauza ne pot ajuta in ceea ce priveste poluarea luminoasa, rutinele rele pe care le avem, lucrul in fata ecranelor pentru o perioada mare de timp si a altor factori care duc la deteriorarea vederii. Aceste situatii ce ne afecteaza zilnic pot contribui progresiv la degenerescenta maculara odata cu inaintarea in varsta. Asta inseamna cand vederea unei persoane poate deveni extrem de incetosata si chiar atat de stricata incat se poate ajunge si la orbire.

Pentru ca vederea este unul dintre cele mai importante simturi ale omului, ca si in cazul celorlalte, trebuie sa avem grija de ea cat se poate mai bine. Iar pentru a ne mentine vederea intr-o stare optima, trebuie sa asiguram ochilor nostri suficiente vitamine, antioxidanti si odihna. Suplimentele Macushield si Macushield Gold contribuie foarte mult la optimizarea vederii.

Produsele sunt, de fapt, suplimente alimentare, si trebuie administrate cate 1 capsula pe zi, respectiv 3 capsule pe zi in timpul meselor principale. Insa, ca si in cazul altor suplimente nutritive, aceste produse nu sunt decat adjuvante. Asadar, nu trebuie folosite ca inlocuitoare pentru alte componente din alimentatie. Acestea sunt suplimente, dupa cum le spune si numele, care ajuta la imbunatatirea si mentinerea vederii.

In comun, cele doua suplimente nutritive de la brandul AlliancePharma au luteina, mezo-zeaxantina si zeaxantina

Macushield contine 6 ingrediente active: luteina, zeaxantina, craita, ulei de floarea soarelui, ceara de albine si glicerina. Adjuvantul se administreaza in prevenirea anumitor afectiuni oculare des intalnite precum degenerescenta maculara, glaucomul, cataracta sau retinopatia diabetica. Macushield Gold adauga unor ingrediente comune cu produsul Macushield alte minerale si vitamine eficiente pentru o vedere optimizata.

In comun, cele doua suplimente nutritive de la brandul AlliancePharma au luteina, mezo-zeaxantina si zeaxantina. Macushield Gold contine asadar 7 ingrediente active: cupru, luteina, zinc, vitamina C, vitamina E, craita(mezo-zeaxantina) si zeaxantina.

Ca si suplimentul de baza, produsul Macushield Gold ajuta foarte mult la intretinerea sanatatii ochilor in cazul glaucomului, cataractei, degenerescentei maculare, retinopatiei diabetice, dar si a maladiei Stargardt, vederii incetosate, vederii duble, vederii scazute si a sensibilitatii la lumina puternica.

Cei 3 compusi principali ai acestor doua adjuvante, luteina, zeaxantina si mezo-zeaxantina, reprezinta carotenoide maculare, antioxidanti care protejeaza retina de daunele cauzate de radicalii liberi. Luteina este un carotenoid dietetic, ceea ce inseamna ca il putem obtine din dieta noastra. Zeaxantina se regaseste de asemenea in alimentatia noastra iar mezo-zeaxantina este un carotenoid localizat in centrul maculei.

Poti obtine toate aceste carotenoide printr-o alimentatie sanatoasa(consumand spanac, varza, ardei, mere, banane, peste si fructe de mare) sau prin administrarea de suplimente nutritive pe post de adjuvante naturale precum produsele Macushield si Macushield Gold. Acestea se regasesc spre comanda pe site-ul bioo.ro, la cel mai mic pret garantat.

