Taxa de poluare noua pentru masinile cu norma de poluare Euro 2, 3 sau 4

Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat astazi, 24 octombrie, ca automobilele cu norma de poluare Euro 2, 3 sau 4 vor fi taxate in functie de emisiile lor. De fapt, proprietarii acestor masini vor trebui sa plateasca o taxa direct proportionala cu gradul de poluare pe care il exercita asupra mediului inconjurator.

Doamna ministru Gavrilescu sustine ca aceasta taxa noua pentru masinile cu norma de poluare Euro 2, 3 sau 4 va fi binevenita in Romania deoarece inca de la inceputul anului in tara au intrat o multime de masini vechi, care reprezinta un mare pericol pentru calitatea aerului de respirat.

Iata declaratia ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, cu referire la noua taxa pentru masinile cu o norma de poluare Euro 2, 3 sau 4

„Cu siguranta nu va fi o taxa sau un impozit. Va fi o metoda prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circula pe drumurile patriei si care polueaza, care au o norma inferioara de poluare Euro 2, 3 sau 4, sa fie taxate in functie de emisiile pe care le dau.

Luam in calcul trei criterii, respectiv capacitatea cilindrica pentru care deja se plateste un impozit, dupa care luam norma de poluare a fiecarei masini si emisiile de CO2 pe care le produce fiecare masina.

Calitatea aerului este pusa in pericol tinand cont ca un numar foate mare de masini au fost introduse in perioada 1 ianuarie-1 septembrie 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, cu o crestere de 80%. Pe de alta parte acordam, prin Administraria Fondului de Mediu, bani pentru a finanta fiecare roman sa poata sa-si cumpere o masina noua, care sa nu polueze si cu care sa circule in siguranta, si pe cealalta parte e un numar mare de masini care au norma de poluare Euro 2, Euro 4.

