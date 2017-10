Calea către leadership in economia digitală

Transformarea digitală este un proces continuu, o călătorie măsurată în ani. Cei care au avut succes – liderii digitali – fac unele lucruri mai bine decât toți ceilalți. Experții KPMG mai știu că aceasta transformare este grea si nu este lipsită de riscuri, deoarece doar una din cinci organizații este în prezent calificată pentru a fi numită lider digital. Directorii IT care își iau în serios rolul de „agent al schimbării” și lucrează pro-activ cu ceilalți directori din organizație dar și cu alți lideri din ecosistem in coordonarea transformărilor digitale, au reușit să-și poziționeze organizațiile pe o poziție mai bună, cu șanse mai mari de reușită.

Suntem încântați să publicăm rezultatele unui nou studiu al Centrului de Excelență in Tehnologie al KPMG, studiu referitor la conducerea afacerilor digitalizate: „The route to digital business leadership ” . Aceste rezultate fac parte dintr-o cercetare mai amplă efectuată de KPMG în colaborare cu Harvey Nash in 2017 in care au fost intervievați peste 4.400 de directorii IT la nivel global.

Principalele concluzii ale studiului sunt:

Doar 18% dintre organizațiile respondente sunt lideri digitali;

Este de patru ori mai probabil ca liderii digitali să fie foarte eficienți în promovarea inovației comparativ cu alte organizații;

Liderii digitali sunt foarte eficienți în alinierea strategiei de afaceri cu cea de IT, cu o rată de două ori mai mare decât a altor organizații;

Liderii digitali sunt adepți ai integrării sistemelor de baza clasice cu noile tehnologii digitalizate

Liderii digitali investesc agresiv în tehnologii inovatoare

Liderii digitali sunt foarte eficace în alegerea celor mai potrivite tehnologii și arhitecturi

În studiul realizat în anul 2017 de către Grupul Harvey Nash în colaborare cu KPMG, am observat că există un grup de respondenți (18%, mai puțin de unul din cinci) care sunt „foarte eficienți” în utilizarea tehnologiilor digitale pentru a-și dezvolta strategia de afaceri. Am numit aceste organizații “lideri digitali”.

„Digitalizarea schimbă lumea în care trăim și lucrăm. Noile tehnologii au creat noi piețe care, la rândul lor, creează noi concurenți. Și acești concurenți creează noi așteptări. Pentru a reuși în lumea digitală, companiile nu trebuie doar să ofere experiențe superioare consumatorilor, clienților, angajaților și cetățenilor, ci și să își îndeplinească promisiunile într-un mod mai rapid, mai agil”, declară Richard Perrin, Partener in departamentul de consultanță al KPMG România.

